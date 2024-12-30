Странные, но правдивые: самые удивительные рекорды Гиннесса 2024 года (фото, видео)

Новый год — новые рекорды! В 2024 году мир увидел, как смелость и креативность людей трансформируются в необычные достижения, которые навсегда останутся в истории.

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С приближением конца 2024 года мир отмечает не только традиционные успехи, но и удивительные достижения, зафиксированные в Книге рекордов Гиннесса. В этом году рекорды впечатляют своим разнообразием и эксцентричностью. Об этом пишет Фокус.

Миниатюрная стиральная машина

Индийский инженер-изобретатель Себин Саджи покорил мир своим творением: самой маленькой в мире стиральной машиной. Устройство размером 1,28×1,32×1,52 дюйма настолько компактно, что легко помещается на ладони. Однако самое удивительное то, что этот прибор полностью функционален.

Чтобы подтвердить рекорд, Саджи продемонстрировал, что мини-стиральная машина способна выполнить полный цикл стирки, включая полоскание и отжим. Это делает ее настоящей находкой для любителей инноваций и минимализма. Для сравнения, ее размер меньше, чем у классической электронной игрушки "Тамагочи".

Здание в форме петуха

На Филиппинах, в курортном комплексе Campuestohan Highland Resort, появилось уникальное строение: здание в форме гигантского петуха. Его высота составляет 114 футов и 7 дюймов, а внутри разместились 15 гостиничных номеров с кондиционерами.

Идея создания этого необычного здания возникла из уважения к местной индустрии птицеводства Фото: Guinness World Records

Владелец курорта Рикардо Кано Гвапо Тан объяснил, что идея создания этого необычного здания возникла из уважения к местной индустрии птицеводства. Здание стало не только рекордсменом, но и туристическим магнитом, привлекающим гостей со всего мира.

Самое длинное путешествие на тыквенной лодке

Американец Гэри Кристенсен, проживающий в штате Орегон, превратил гигантскую тыкву в необычное средство передвижения. Выдолбив внутри тыквы место для себя, он отправился в плавание по реке Колумбия.

Оказывается, тыквы могут быть не только декором для Хэллоуина, но и водным транспортом

Лодка, получившая имя "Панки Лофстер", смогла преодолеть 45,67 мили, установив новый рекорд. Во время путешествия Кристенсен столкнулся с ветром и сложными условиями на воде. На борту он написал: "Это реально", чтобы удовлетворить любопытство прохожих. Этот рекорд доказал, что тыквы могут быть не только декором для Хэллоуина, но и транспортом.

Кот на скейтборде

Американский короткошерстный кот Бао Цзы стал звездой, установив рекорд по самому быстрому преодолению 10 метров на скейтборде. Бао проехал это расстояние за 12,85 секунды.

Американский короткошерстный кот Бао Цзы — рекордсмен-скейтбордист

Его владелец Ли Цзянтао, профессиональный дрессировщик собак, изначально завел кота для борьбы с грызунами. Однако со временем заметил, что Бао с интересом наблюдает за тренировками собак. Ли решил обучить кота катанию на скейтборде, и теперь Бао демонстрирует свои навыки, восхищая как зрителей, так и судей.

Экстремальный прыжок с тарзанки

Каскадер и профессиональный гонщик Лоран Ласко установил новый рекорд по высоте прыжка на автомобиле. На автомобиле Nissan Qashqai e-Power его сбросили с крана с высоты 213 футов.

Автомобиль, закрепленный на тарзанке, подпрыгивал несколько раз, после чего благополучно остановился Фото: Guinness World Records

Автомобиль, закрепленный на тарзанке, подпрыгнул несколько раз, после чего благополучно остановился. Этот захватывающий трюк продемонстрировал, насколько далеко может зайти человеческая изобретательность в сочетании с профессиональным мастерством.

Другие достижения

Эти удивительные рекорды еще раз доказывают: человеческая изобретательность и стремление к необычному не знают границ.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина празднует Рождество каждый день уже 31 год. Энди Парк готовит индейку и открывает шампанское каждый день вот уже 31 год. Его необычный стиль жизни привлек внимание не только СМИ, но и королевской семьи.

Также стало известно, что мужчина живет с 12 женами и у него есть 102 ребенка и 578 внуков. Семья Мусы Хасахии Касера поражает своими масштабами, но его жизненные условия оставляют желать лучшего. Он обитает в ветхом доме, а его жены и дети размещаются в нескольких скромных глинобитных хижинах.