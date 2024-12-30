Дивні, але правдиві: найдивовижніші рекорди Гіннесса 2024 року (фото, відео)

Новий рік — нові рекорди! У 2024 році світ побачив, як сміливість і креативність людей трансформуються в незвичайні досягнення, які назавжди залишаться в історії.

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З наближенням кінця 2024 року світ відзначає не лише традиційні успіхи, а й дивовижні досягнення, зафіксовані в Книзі рекордів Гіннесса. Цього року рекорди вражають своєю різноманітністю та ексцентричністю. Про це пише Фокус.

Мініатюрна пральна машина

Індійський інженер-винахідник Себін Саджі підкорив світ своїм творінням: найменшою у світі пральною машиною. Пристрій розміром 1,28×1,32×1,52 дюйма настільки компактний, що легко поміщається на долоні. Однак найдивовижніше те, що цей прилад повністю функціональний.

Щоб підтвердити рекорд, Саджі продемонстрував, що міні-пральна машина здатна виконати повний цикл прання, включно з полосканням і віджиманням. Це робить її справжньою знахідкою для любителів інновацій та мінімалізму. Для порівняння, її розмір менший, ніж у класичної електронної іграшки "Тамагочі".

Будівля у формі півня

На Філіппінах, у курортному комплексі Campuestohan Highland Resort, з'явилася унікальна споруда: будівля у формі гігантського півня. Її висота становить 114 футів і 7 дюймів, а всередині розмістилися 15 готельних номерів із кондиціонерами.

Ідея створення цієї незвичайної будівлі виникла з поваги до місцевої індустрії птахівництва Фото: Guinness World Records

Власник курорту Рікардо Кано Гвапо Тан пояснив, що ідея створення цієї незвичайної будівлі виникла з поваги до місцевої індустрії птахівництва. Будівля стала не тільки рекордсменом, а й туристичним магнітом, що приваблює гостей з усього світу.

Найдовша подорож на гарбузовому човні

Американець Гері Крістенсен, який проживає в штаті Орегон, перетворив гігантський гарбуз на незвичайний засіб пересування. Видовбавши всередині гарбуза місце для себе, він вирушив у плавання річкою Колумбія.

Виявляється, гарбузи можуть бути не тільки декором для Геловіна, а й водним транспортом

Човен, що отримав ім'я "Панкі Лофстер", зміг подолати 45,67 милі, встановивши новий рекорд. Під час подорожі Крістенсен зіткнувся з вітром і складними умовами на воді. На борту він написав: "Це реально", щоб задовольнити цікавість перехожих. Цей рекорд довів, що гарбузи можуть бути не тільки декором для Геловіна, а й транспортом.

Кіт на скейтборді

Американський короткошерстий кіт Бао Цзи став зіркою, встановивши рекорд із найшвидшого подолання 10 метрів на скейтборді. Бао проїхав цю відстань за 12,85 секунди.

Американський короткошерстий кіт Бао Цзи — рекордсмен-скейтбордист

Його власник Лі Цзянтао, професійний дресирувальник собак, спочатку завів кота для боротьби з гризунами. Однак з часом помітив, що Бао з цікавістю спостерігає за тренуваннями собак. Лі вирішив навчити кота катання на скейтборді, і тепер Бао демонструє свої навички, захоплюючи як глядачів, так і суддів.

Екстремальний стрибок із тарзанки

Каскадер і професійний гонщик Лоран Ласко встановив новий рекорд за висотою стрибка на автомобілі. На автомобілі Nissan Qashqai e-Power його скинули з крана з висоти 213 футів.

Автомобіль, закріплений на тарзанці, підстрибував кілька разів, після чого благополучно зупинився Фото: Guinness World Records

Автомобіль, закріплений на тарзанці, підстрибнув кілька разів, після чого благополучно зупинився. Цей захоплюючий трюк продемонстрував, наскільки далеко може зайти людська винахідливість у поєднанні з професійною майстерністю.

Інші досягнення

Ці дивовижні рекорди ще раз доводять: людська винахідливість і прагнення до незвичайного не знають меж.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік святкує Різдво щодня вже 31 рік. Енді Парк готує індичку і відкриває шампанське щодня ось уже 31 рік. Його незвичайний стиль життя привернув увагу не тільки ЗМІ, а й королівської сім'ї.

Також стало відомо, що чоловік живе з 12 дружинами і має 102 дитини та 578 онуків. Сім'я Муси Хасахії Касера вражає своїми масштабами, але його життєві умови залишають бажати кращого. Він мешкає в старому будинку, а його дружини і діти розміщуються в кількох скромних глинобитних хатинах.