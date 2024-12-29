"Вселенная скопировала и вставила": никто не может различить идентичных дочь и мать (фото)

Обе женщины, одетые в спортивные костюмы, в ролике хвастаются ослепительными улыбками и роскошными волосами. У них небольшая разница в возрасте, ведь мать родила дочь в 16 лет.

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31-летняя Луиза Уильямс, основательница и генеральный директор британской косметической компании P. Louise, поделилась в TikTok милым видео со своей матерью. Поклонников поразило невероятное сходство обеих женщин.

"Просто любовь мамы и дочери", — указано в описании к ролику, на котором парочка сначала танцевала перед камерой, а потом мать поцеловала свою дочь в щеку.

Полностью идентичны

Обе британки, одетые в спортивные костюмы, хвастаются ослепительными улыбками и роскошными волосами. У них небольшая разница в возрасте, ведь мать родила дочь в 16 лет.

Женщина ранее описывала свои отношения с детьми как "уникальную связь, которую невозможно разорвать". В конце концов, это видно на ролике, где родственницы трогательно держатся друг за друга и смеются.

Луиза Уильямс с мамой Фото: TikTok

Пользователи сети не могли пройти в стороне и начали активно комментировать увиденное в кадре. Многие заметили, что их запросто можно спутать с сестрами-близняшками.

"Вселенная буквально скопировала и вставила";

"Твоя мама? Вы больше похожи на сестер, даже на близнецов";

"Было бы здорово иметь такие отношения с кем-либо из моих биологических родителей. Цените эту связь";

"Вы больше похожи на близнецов, чем я со своей сестрой-близняшкой".

Ранее мать Пейдж откровенно рассказала о борьбе с лимфомой 4-й стадии. Женщина призналась, что это один из самых тяжелых вызовов, с которым она столкнулась в жизни. К счастью, сейчас ее здоровье улучшилось.

Напомним, ранее 59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), которая имела видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.