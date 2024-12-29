"Всесвіт скопіював і вставив": ніхто не може розрізнити ідентичних дочку та матір (фото)

Обидві жінки, одягнені у спортивні костюми, у відео хизуються сліпучими посмішками та розкішним волоссям. У них невелика різниця у віці, адже мати народила дочку в 16 років.

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31-річна Луїза Вільямс, засновниця та генеральна директорка британської косметичної компанії P. Louise, поділилася в TikTok милим відео зі своєю матір'ю. Шанувальників вразила неймовірна схожість обох жінок.

"Просто любов мами та доньки", — зазначено в описі до ролика, на якому парочка спочатку танцювала перед камерою, а потім мати поцілувала свою дочку в щоку.

Цілком ідентичні

Обидві британки, одягнені у спортивні костюми, хизуються сліпучими посмішками та розкішним волоссям. У них невелика різниця у віці, адже мати Пейдж народила дочку в 16 років.

Жінка раніше описувала свої стосунки з дітьми як "унікальний зв'язок, який неможливо розірвати". Зрештою, це видно на ролику, де родички зворушливо тримаються одна за одну та сміються.

Луїза Вільямс з мамою Фото: TikTok

Користувачі мережі не могли пройти осторонь й почали активно коментувати побачене у кадрі. Багато хто зауважив, що їх запросто можна сплутати з сестрами-близнючками.

"Всесвіт буквально скопіював і вставив";

"Твоя мама? Ви більше схожі на сестер, навіть на близнюків";

"Було б чудово мати такі стосунки з будь-ким із моїх біологічних батьків. Цінуйте цей зв'язок";

"Ви більше схожі на близнюків, аніж я зі своєю сестрою-близнючкою".

Раніше матір Пейдж відверто розповіла про боротьбу з лімфомою 4-ї стадії. Жінка зізналась, що це один з найважчих викликів, з яким вона стикнулася в житті. На щастя, зараз її здоров'я покращилось.

Нагадаємо, раніше 59-річна Венді Паджет з міста Перта (Австралія), яка мала видимі ознаки старіння, помолодшала майже вдвічі завдяки пластичній операції. Результатами зовнішньої трансформації своєї пацієнтки клініка поділилась на сторінці у TikTok.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.