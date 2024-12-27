Просыпаюсь каждое утро с этой мыслью: миллиардер из списка Forbes поделился советом для успеха

Несмотря на быстрое развитие технологий будущее все равно принадлежит людям, считает техномагнат Нандан Нилекан. Впрочем, чтобы достичь успеха, нужно учиться новому.

Related video

В современном мире, где технологии и искусственный интеллект быстро меняют рабочую среду, нужно развивать навыки, которые роботизированные системы не способны заменить. Такой совет дал миллиардер Нандан Нилекани, сообщает CNBC.

Соучредитель компании-разработчика программного обеспечения Infosys, создатель крупнейшей в мире биометрической системы Aadhaar и, по данным Forbes, владелец состояния в $3,6 миллиарда Нандан Нилекани считает, что несмотря на быстрое развитие технологий будущее все равно принадлежит людям. Но чтобы достичь успеха нужно смотреть на мир широко открытыми глазами и впитывать новое.

Важно

Богаче Маска, но не так знамениты: что известно о династии миллиардеров Валленберг

"Я просыпаюсь каждое утро, желая узнать что-то новое, и держу свой разум открытым", — рассказал миллиардер, который выбрал инженерную специальность вопреки наставлениям родителей, увлекшись компьютерами.

По его словам, он является "случайным бизнесменом", подчеркивая, что ключом к успеху в его случае стало любопытство и стремление к новым знаниям, а не любовь к предпринимательской деятельности.

Согласно данным исследовательского центра Pew Research Center, в 2022 году почти пятая часть опрошенных американцев работали на таких роботах, где ИИ может автоматизировать ключевые задачи. В этом контексте Нилекани советует развивать навыки, которые являются уникальными для людей, то есть эмпатию, сочувствие и способность устанавливать связи.

"Будущее — это то, что могут делать только люди", — отмечает миллиардер.

Напомним, что индийский миллиардер Мукеш Амбани женил своего сына. Свадебные торжества длились несколько месяцев и на них съехались селебрити со всего мира, включая Джастина Бибера и Ким Кардашьян.

Также Фокус писал, что индийский миллиардер Ратан Тата завещал большую часть своего состояния своей любимой овчарке по кличке Тито. В документе он также упомянул дворецкого и личного повара.