Прокидаюся щоранку з цією думкою: мільярдер зі списку Forbes поділився порадою для успіху

Попри швидкий розвиток технологій майбутнє все одно належить людям, вважає техномагнат Нандан Нілекан. Утім, щоб досягти успіху, потрібно вчитися новому.

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У сучасному світі, де технології та штучний інтелект швидко змінюють робоче середовище, потрібно розвивати навички, які роботизовані системи не здатні замінити. Таку пораду дав мільярдер Нандан Нілекані, повідомляє CNBC.

Співзасновник компанії-розробника програмного забезпечення Infosys, творець найбільшої у світі біометричної системи Aadhaar та, за даними Forbes, власник статків у $3,6 мільярда Нандан Нілекані вважає, що попри швидкий розвиток технологій майбутнє все одно належить людям. Але щоб досягти успіху потрібно дивитися на світ широко відкритими очима та всотувати нове.

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"Я прокидаюся щоранку, бажаючи дізнатися щось нове, і тримаю свій розум відкритим", — розповів мільярдер, який обрав інженерний фах всупереч настановам батьків, захопившись комп’ютерами.

За його словами, він є "випадковим бізнесменом", наголошуючи, що ключем до успіху у його випадку стала цікавість та прагнення до нових знань, а не любов до підприємницької діяльності.

Згідно з даними дослідницького центру Pew Research Center, у 2022 році майже п'ята частина опитаних американців працювали на таких роботах, де ШІ може автоматизувати ключові завдання. У цьому контексті Нілекані радить розвивати навички, які є унікальними для людей, тобто емпатію, співчуття та здатність встановлювати зв’язки.

"Майбутнє — це те, що можуть робити тільки люди", — наголошує мільярдер.

Нагадаємо, що індійський мільярдер Мукеш Амбані одружив свого сина. Весільні урочистості тривали кілька місяців й на них з'їхалися селебріті з усього світу, включно з Джастіном Бібером і Кім Кардаш'ян.

Також Фокус писав, що індійський мільярдер Ратан Тата заповів більшу частину своїх статків своїй улюбленій вівчарці на прізвисько Тіто. У документі він також згадав дворецького та особистого кухаря.