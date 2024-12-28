Женщина шокирована желанием мужа: он хочет назвать ребенка в честь породы собаки

Пользователи в соцсетях поддержали женщину. Они убеждены, что причины такого стоит искать в его прошлом, где мужчину оскорбляли именно этой породой собак, которой теперь он хочет наречь потомка.

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Одна женщина рассказала, что была шокирована желанием своего мужа назвать будущего ребенка в честь известной породы собак "бордер колли". Об этом героиня истории написала на одном из форумов в Reddit.

Женщина говорит, что ее муж был настроен именно так назвать своего первенца. Женщина не могла понять мотивов, почему именно такое имя пришло в голову, однако убеждена, что дело заключается в его прошлом.

"Я хочу сначала сказать, что у нас не скоро будет ребенок, и я совершенно не согласна с его идеей, даже если это будет означать развод. Я не могу заставлять ребенка жить с таким именем", — откровенно говорит героиня истории.

Она рассказывает, что ее возлюбленный с твердой уверенностью настроен назвать сына Бордером, которое считает далеко "не самым лучшим именем, но это можно понять".

"Но фамилия моего любимого Колли, и вот это начинает становиться проблемой", — пишет женщина, намекая на ассоциации с породой собаки.

Героиня истории пишет, что это не иначе как трагедия, ведь она убеждена, что имя ребенка должно быть уникальным и таким, что не навредит ему в будущем и не будет вызывать насмешек.

"Но хочет назвать нашего сына Бордер Колли. Это даже не шутка, а он действительно так серьезно относится к этому. Я знаю, что это будет звучать плохо, но это не выглядит как трагедия?", — констатирует женщина и спрашивает у пользователей их мнение.

Большинство авторов поддержали женщину в том, что такое решение мужчины выглядит абсолютно глупым. Один пользователь говорит, что такой выбор имени не является трагедией, однако "это очень странно". Второй комментатор убежден, что у мужчины явно "не все в порядке с головой", раз ему приходят в голову такие "идиотские ассоциации".

Еще один комментатор откровенно говорит, что может из-за его фамилии Колли могли дразнить в школе именно таким образом. "Видимо, он всю жизнь имел проблемы с такими глупыми ассоциациями, и теперь хочет назвать потомка в честь породы собаки", — добавляет этот комментатор.

Двое других авторов убеждены, что ее дети "такого имени бы не простили родителям". Они уверяют, что после такого думать об интимном и рожать детей, когда твой партнер явно помешан на этой идее, "не то что выглядит мерзким, но действительно похоже на какую-то трагедию".

Напомним, Фокус рассказывал, как в соцсетях возмущены матерью, которая придумала фантастическое имя дочери. Новорожденная девочка могла получить имя без гласных, которое бы существенно выделило ее среди других детей. Ни один человек не поддержал идею, которую в соцсетях назвали нелепостью и глупостью.

Также мы писали, что женщина определилась с именем для ребенка, но все его уже ненавидят. Будущая мать и ее муж не собираются менять свою позицию и намерены назвать сына так, как и запланировали. При этом им было интересно, почему вокруг такая реакция на их выбор.