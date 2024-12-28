Жінка шокована бажанням чоловіка: він хоче назвати дитину на честь породи собаки

Користувачі в соцмережах підтримали жінку. Вони переконані, що причини такого варто шукати в його минулому, де чоловіка ображали саме цією породою собак, якою тепер він хоче наректи нащадка.

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Одна жінка розповіла, що була шокована бажанням свого чоловіка назвати майбутню дитину на честь відомої породи собак "бордер коллі". Про це героїня історії написала на одному з форумів в Reddit.

Жінка каже, що її чоловік був налаштований саме так назвати свого первістка. Жінка не могла зрозуміти мотивів, чому саме таке ім'я спало на думку, однак переконана, що справа полягає в його минулому.

"Я хочу спочатку сказати, що у нас не скоро буде дитина, і я абсолютно не погоджуюся з його ідеєю, навіть якщо це означатиме розлучення. Я не можу змушувати дитину жити з таким іменем", — відверто каже героїня історії.

Вона розповідає, що її коханий з твердою впевненістю налаштований назвати сина Бордером, яке вважає далеко "ненайкращим іменем, але це можна зрозуміти".

"Але прізвище мого коханого Коллі, і ось це починає ставати проблемою", — пише жінка, натякаючи на асоціації з породою собаки.

Героїня історії пише, що це не інакше як трагедія, адже вона переконана, що ім'я дитини має бути унікальним та таким, що не нашкодить їй в майбутньому і не викликатиме насмішок.

"Але хоче назвати нашого сина Бордер Коллі. Це навіть не жарт, а він дійсно так серйозно ставиться до цього. Я знаю, що це звучатиме погано, але чи це не виглядає як трагедія?", — констатує жінка та питає у користувачів їх думку.

Більшість дописувачів підтримали жінку в тому, що таке рішення чоловіка виглядає абсолютно безґлуздим. Один користувач каже, що такий вибір імені не є трагедією, однак "це дуже дивно". Другий коментатор переконаний, що у чоловіка явно "не все в порядку з головою", раз йому спадають на думку такі "ідіотські асоціації".

Ще один коментатор відверто каже, що може через його прізвище Коллі могли дражнити в школі саме таким чином. "Певне, він усе життя мав проблеми з такими дурними асоціаціями, і тепер хоче назвати нащадка на честь породи собаки", — додає цей коментатор.

Двоє інших дописувачів переконані, що її діти "такого імені б не пробачили батькам". Вони запевняють, що після такого думати про інтимне та народжувати дітей, коли твій партнер явно схиблений на цій ідеї, "не те що виглядає мерзенним, але дійсно схоже на якусь трагедію".

Нагадаємо, Фокус розповідав, як у соцмережах обурені матір'ю, яка вигадала фантастичне ім'я доньці. Новонароджена дівчинка могла отримати ім'я без голосних, яке б суттєво вирізнило її серед інших дітей. Жодна людина не підтримала ідею, яку у соцмережах назвали безглуздістю та дурістю.

Також ми писали, що жінка визначилася з ім'ям для дитини, але всі його вже ненавидять. Майбутня матiр та її чоловік не збираються змінювати свою позицію і мають намір назвати сина так, як і запланували. При цьому їм було цікаво, чому навколо така реакція на їхній вибір.