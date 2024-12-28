Рысь и ее дети стали звездами интернета: животные соблюдали правила дорожного движения (видео)

Пользователи в сети были в восторге от действий рыси со своими детенышами во время перехода дороги. Другие пользователи говорят, что этот переход напомнил им знаменитый ролик с уткой, которая переводила своих детей через дорогу.

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В американском штате Колорадо один из водителей-дальнобойщиков снял видео, на котором рысь вместе со своими детенышами внимательно переходила скоростную трассу в горах. Соответствующий ролик был размещен на популярном портале ViralHog в Youtube.

На кадрах, которые были сняты возле Ред Маунтинг Пас, можно заметить, как рысь осторожно выходит на дорогу и оглядывается. Затем она взглядом ищет малышей, которые через несколько секунд оказываются в объективе видео.

Далее рыси внимательно смотрят, нет ли никаких препятствий и угроз. Впоследствии семейство кошачьих осторожно переходит дорогу, а затем исчезает в ближайшей чаще.

В комментариях к видео, пользователи написали, что переход дороги рыси с котятами напоминает знаменитый ролик, где мама-утка вместе с утятами делает похожий манёвр. Вторые корреспонденты отметили милоту кошачьих, которые внимательно отнеслись к правилам пересечения дороги при отсутствии регулируемого пешеходного перехода.

Еще один пользователь пошутил, что на самом деле рыси искали место, куда можно сходить в туалет посреди горного перехода.

"Заходят три рыси в бар, а им говорят, что лоток находится на улице", — иронично написал комментатор.

Напомним, Фокус писал, как кенгуру составил компанию водителю в Австралии. Кенгуру выскочил на дорогу и хотел посоревноваться с водителем в "спринте". Однако из-за мокрой дороги и тумана мужчине пришлось заботиться о животном, которое могло попасть под колеса его машины.

Также мы рассказывали, как в США огромное стадо овец заблокировало трассу. В штате Вайоминг ковбой верхом на лошади гнал стадо овец прямо по дороге. Водителям пришлось ждать, пока животные отойдут от их автомобилей.