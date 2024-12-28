Рись та її діти стали зірками інтернету: тварини дотримувалися правил дорожнього руху (відео)

Користувачі в мережі були в захваті від дій рисі зі своїми дитинчатами під час переходу дороги. Інші дописувачі кажуть, що цей перехід нагадав їм знаменитий ролик з качкою, яка переводила своїх дітей через дорогу.

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В американському штаті Колорадо один з водіїв-далекобійників зняв відео, на якому рись разом зі своїми дитинчатами уважно переходила швидкісну трасу в горах. Відповідний ролик був розміщений на популярному порталі ViralHog в Youtube.

На кадрах, які були зняті біля Ред Маунтінг Пас, можна помітити, як рись обережно виходить на дорогу та оглядається. Потім вона поглядом шукає малечу, яка за кілька секунд опиняється в об'єктиві відео.

Далі рисі уважно дивляться, чи немає ніяких перешкод та загроз. Згодом сімейство котячих обережно переходить дорогу, а потім зникає у найближчій гущавині.

В коментарях до відео, користувачі написали, що перехід дороги рисі з кошенятами нагадує знаменитий ролик, де мама-качка разом з каченятами робить схожий маневр. Другі дописувачі відзначили милоту котячих, які уважно поставилися до правил перетину дороги при відсутності регульованого пішоходного переходу.

Ще один користувач пожартував, що насправді рисі шукали місце, куди можна сходити в туалет посеред гірського переходу.

"Заходять три рисі в бар, а їм кажуть, що лоток знаходиться на вулиці", — іронічно написав коментатор.

Нагадаємо, Фокус писав, як кенгуру склав компанію водієві в Австралії. Кенгуру вискочив на дорогу і хотів позмагатися з водієм у "спринті". Однак через мокру дорогу та туман чоловіку довелося дбати про тварину, яка могла потрапити під колеса його автівки.

Також ми розповідали, як у США величезна череда овець заблокувала трасу. В штаті Вайомінг ковбой верхи на коні гнав череду овець прямо по дорозі. Водіям довелося чекати, доки тварини відійдуть від їхніх автомобілів.