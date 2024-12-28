"Верю только я": 8-летняя девочка удивила родителей письмом, узнав правду о Санте (фото)

Раскрытие тайны о существовании Санта-Клауса стало испытанием для семьи Роджерс. Их 8-летняя дочь узнала правду от родителей, и ее реакция была гораздо эмоциональнее, чем они ожидали.

Related video

Дерек Роджерс и его жена из Аризоны (США) рассказали, как их 8-летняя дочь отреагировала на правду, узнав, что Санта-Клаус и Эльф на полке — это часть рождественской традиции, поддерживаемой взрослыми. Своей историей он поделился на популярном форуме.

"Наша дочь всегда верила в волшебство Рождества, писала письма Санте и ждала его ответы, а Эльф на полке был ее лучшим другом. Мы знали, что однажды этот момент наступит", — рассказал американец.

Вскоре так и произошло. За неделю до Рождества девочка вернулась из школы с тревожным вопросом.

"Один мальчик сказал, что Санта не настоящий, и что верю в это только я и моя семья. Это правда?" — спросила девочка.

После этого родители решили не обманывать своего ребенка. Они мягко рассказали историю Святого Николая и объяснили, что волшебство Рождества создают взрослые, чтобы дарить радость детям. Однако реакция дочери оказалась гораздо эмоциональнее, чем они ожидали. Девочка, плача, обвинила родителей в том, что они обманывали ее восемь лет. Ее гнев и разочарование она выразила в трогательном письме, где написала: "Ты разбил мне сердце… Ты разбиваешь любовь и мечты".

Письмо 8-летней девочки Фото: Reddit

Письмо, которое родители позже поделились на Reddit, быстро стало вирусным, набрав тысячи откликов.

"Хотя нам было больно видеть ее слезы, мы не могли не улыбнуться от ее искренности", — признался Роджерс.

После долгих объятий и разговоров семья нашла новый способ праздновать Рождество. Роджерсы поделились с дочерью своими детскими воспоминаниями о Санте, а девочка вспомнила о самых волшебных моментах своего детства.

Несмотря на первоначальное потрясение, дочь вскоре вернула себе рождественское настроение.

"Она даже сама начала перемещать Эльфа на полке, смеясь над тем, как мы его ищем", — рассказал Роджерс.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет. На кадрах видно, как крошечные черные насекомые ползают по стволу дерева. Женщина, начавшая уборку, отметила, что в будущем планирует использовать только искусственную елку.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.