"Вірю тільки я": 8-річна дівчинка здивувала батьків листом, дізнавшись правду про Санту (фото)

Розкриття таємниці про існування Санта-Клауса стало випробуванням для сім'ї Роджерс. Їхня 8-річна донька дізналася правду від батьків, і її реакція була набагато емоційнішою, ніж вони очікували.

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Дерек Роджерс і його дружина з Аризони (США) розповіли, як їхня 8-річна донька відреагувала на правду, дізнавшись, що Санта-Клаус і Ельф на полиці — це частина різдвяної традиції, підтримуваної дорослими. Своєю історією він поділився на популярному форумі.

"Наша донька завжди вірила в чари Різдва, писала листи Санті й чекала на його відповіді, а Ельф на полиці був її найкращим другом. Ми знали, що одного разу цей момент настане", — розповів американець.

Незабаром так і сталося. За тиждень до Різдва дівчинка повернулася зі школи з тривожним запитанням.

"Один хлопчик сказав, що Санта не справжній, і що вірю в це тільки я і моя сім'я. Це правда?" — запитала дівчинка.

Після цього батьки вирішили не обманювати свою дитину. Вони м'яко розповіли історію Святого Миколая та пояснили, що чари Різдва створюють дорослі, щоб дарувати радість дітям. Однак реакція доньки виявилася набагато емоційнішою, ніж вони очікували. Дівчинка, плачучи, звинуватила батьків у тому, що вони обманювали її вісім років. Її гнів і розчарування вона висловила у зворушливому листі, де написала: "Ти розбив мені серце... Ти розбиваєш кохання і мрії".

Лист 8-річної дівчинки Фото: Reddit

Лист, яким батьки пізніше поділилися на Reddit, швидко став вірусним, набравши тисячі відгуків.

"Хоча нам було боляче бачити її сльози, ми не могли не посміхнутися від її щирості", — зізнався Роджерс.

Після довгих обіймів і розмов сім'я знайшла новий спосіб святкувати Різдво. Роджерси поділилися з донькою своїми дитячими спогадами про Санту, а дівчинка згадала про найчарівніші моменти свого дитинства.

Попри початкове потрясіння, дочка незабаром повернула собі різдвяний настрій.

"Вона навіть сама почала переміщати Ельфа на полиці, сміючись над тим, як ми його шукаємо", — розповів Роджерс.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе. На кадрах видно, як крихітні чорні комахи повзають по стовбуру дерева. Жінка, яка почала прибирання, зазначила, що в майбутньому планує використовувати тільки штучну ялинку.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.