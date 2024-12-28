Пропавшая собака позвонила в дверной звонок, чтобы сообщить о своем возвращении (видео)

Возвращение домашней любимицы рано утром стало настоящим рождественским чудом и неожиданностью для всей семьи.

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Немецкая овчарка по кличке Афина, пропавшая более недели назад, вернулась домой в канун Рождества, удивив своих хозяев из Флориды (США) неожиданным способом. Об этом пишет The Guardian.

Хозяйка собаки, Брук Комер, рассказала местному телеканалу, что в ночь на 24 декабря Афина постучала лапами в дверь и нажала на дверной звонок, чтобы сообщить о своем возвращении.

"Это было около 02:30 утра. Она стучала лапами в дверь и звонила в звонок. Это был канун Рождества. А утром я увидела запись с камер видеонаблюдения", — поделилась Брук.

Четырехлетняя Афина пропала 15 декабря, вызвав масштабные поиски. Хозяйка получила множество писем и сообщений от неравнодушных людей из Джексонвилла и Сент-Огастина, которые помогали искать любимицу.

Возвращение собаки рано утром стало неожиданностью для всей семьи.

"Я старалась не разбудить детей, но они проснулись от волнения. Все были очень рады ее возвращению", — добавила Комер.

На момент пропажи у Афины не было микрочипа, который помог бы в поисках. Брук заверила, что в ближайшее время семья обязательно решит этот вопрос, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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