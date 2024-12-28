Зникла собака подзвонила у дверний дзвінок, щоб повідомити про своє повернення (відео)

Повернення домашньої улюблениці рано вранці стало справжнім різдвяним дивом і несподіванкою для всієї родини.

Related video

Німецька вівчарка на прізвисько Афіна, яка зникла понад тиждень тому, повернулася додому напередодні Різдва, здивувавши своїх господарів із Флориди (США) несподіваним способом. Про це пише The Guardian.

Власниця собаки, Брук Комер, розповіла місцевому телеканалу, що в ніч на 24 грудня Афіна постукала лапами у двері й натиснула на дверний дзвінок, щоб повідомити про своє повернення.

"Це було близько 02:30 ранку. Вона стукала лапами у двері й дзвонила в дзвінок. Це був переддень Різдва. А вранці я побачила запис із камер відеоспостереження", — поділилася Брук.

Чотирирічна Афіна зникла 15 грудня, спричинивши масштабні пошуки. Господиня отримала безліч листів і повідомлень від небайдужих людей із Джексонвілла та Сент-Огастіна, які допомагали шукати улюбленицю.

Повернення собаки рано вранці стало несподіванкою для всієї родини.

"Я намагалася не розбудити дітей, але вони прокинулися від хвилювання. Усі були дуже раді її поверненню", — додала Комер.

На момент зникнення Афіна не мала мікрочипа, який допоміг би в пошуках. Брук запевнила, що найближчим часом сім'я обов'язково вирішить це питання, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка здивована поверненням зниклого кота через 5 років. Джанін Яррелл вважала, що втратила свого вихованця на прізвисько Бубба назавжди. Однак соцмережі допомогли жінці відшукати улюбленого кота, який, як вона припускає, всі ці роки жив на вулиці.

Також стало відомо, що чоловік, який подорожує світом у пошуках рідкісних риб, показав "річкових монстрів". Девід Вотмоу розповів, що його захоплення риболовлею почалося з юних років і згодом переросло у справжню пристрасть до пошуку найнезвичайніших річкових істот. Одного разу чоловік виловив "монстра" вагою в 100 кг.