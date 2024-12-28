Охраняет священный водопад: блогер показал "самое страшное племя" в необычной одежде (фото)

Дэниел Пинто продемонстрировал свое взаимодействие с молчаливыми представителями племени, облаченными в оригинальные костюмы из глины и грязи. Эти люди оберегают священный водопад, который играет значимую роль в их традициях.

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Путешественник и блогер Дэниел Пинто стал объектом внимания и обсуждений после публикации видео с племенем Wii Towai из Папуа-Новой Гвинеи. Видеоролик, набравший более 17 миллионов просмотров в Instagram, демонстрирует представителей племени, которых Пинто называет "самым страшным племенем". Однако среди пользователей сети возникли сомнения в подлинности представленного материала.

На кадрах, сопровождаемых комментариями Дэниела, видно, как он общается с молчаливыми членами племени, одетыми в необычные одеяния из грязи и глины. Племя охраняет священный водопад, который считается важным местом в их культуре. Гигантские маски, имитирующие образы духовных птиц с длинными носами и устрашающими выражениями, лишь усиливают эффект таинственности.

"Эти ребята защищают водопад от посторонних, и они довольно страшные", — заявил Пинто в видео.

Публикация блогера вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи выражают сомнения в реальности происходящего.

Один из комментаторов отметил: "Самое страшное племя не подпустит вас даже на 100 футов", а другой задается вопросом, знают ли сами представители племени о своей роли в видеоролике. Некоторые зрители отнеслись к публикации с иронией, сравнивая образы участников племени с современными модными брендами.

Публикация блогера вызвала неоднозначную реакцию Фото: Instagram

Несмотря на критику, видео Дэниела привлекло внимание к региону. На сайте The Tribal Society упоминается район Wii Towai как туристическое направление, где предлагается остановиться в эко-домике и познакомиться с традициями племени.

"Счастливого Рождества от меня и птиц-духов племени Wii Towai! Это лишь небольшой тизер того, что ждет нас в ближайшие недели", — написал блогер в описании к видео.

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