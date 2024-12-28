Охороняє священний водоспад: блогер показав "найстрашніше плем'я" в незвичайному одязі (фото)

Деніел Пінто продемонстрував свою взаємодію з мовчазними представниками племені, одягненими в оригінальні костюми з глини та бруду. Ці люди оберігають священний водоспад, який відіграє значущу роль у їхніх традиціях.

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Мандрівник і блогер Деніел Пінто став об'єктом уваги та обговорень після публікації відео з племенем Wii Towai з Папуа-Нової Гвінеї. Відеоролик, що набрав понад 17 мільйонів переглядів в Instagram, демонструє представників племені, яких Пінто називає "найстрашнішим племенем". Однак серед користувачів мережі виникли сумніви щодо автентичності представленого матеріалу.

На кадрах, супроводжуваних коментарями Деніела, видно, як він спілкується з мовчазними членами племені, одягненими в незвичайне вбрання з бруду і глини. Плем'я охороняє священний водоспад, який вважається важливим місцем у їхній культурі. Гігантські маски, що імітують образи духовних птахів з довгими носами й страхітливими виразами, лише підсилюють ефект таємничості.

"Ці хлопці захищають водоспад від сторонніх, і вони досить страшні", — заявив Пінто у відео.

Публікація блогера викликала неоднозначну реакцію. Багато користувачів висловлюють сумніви в реальності того, що відбувається.

Один із коментаторів зазначив: "Найстрашніше плем'я не підпустить вас навіть на 100 футів", а інший ставить питання, чи знають самі представники племені про свою роль у відеоролику. Деякі глядачі поставилися до публікації з іронією, порівнюючи образи учасників племені з сучасними модними брендами.

Публікація блогера викликала неоднозначну реакцію Фото: Instagram

Попри критику, відео Деніела привернуло увагу до регіону. На сайті The Tribal Society згадується район Wii Towai як туристичний напрямок, де пропонується зупинитися в екобудиночку і познайомитися з традиціями племені.

"Щасливого Різдва від мене і птахів-духів племені Wii Towai! Це лише невеликий тизер того, що чекає на нас найближчими тижнями", — написав блогер в описі до відео.

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