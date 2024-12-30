Охота на "сокровища": грузовой корабль потерял в море миллионы редких деталей Lego (фото)

Мощная волна смыла 62 контейнера с борта судна Tokio Express, и с тех пор драгоценные игрушечные находки начали появляться на различных побережьях. Для коллекционеров эти детали превратились в настоящую ценность.

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Охотники за сокровищами сменили золото на пластик: в водах Британии продолжаются находки "бесценных" деталей Лего, утраченных в море 27 лет назад. Среди недавних открытий — первая в истории акула Лего. Об этом пишет Daily Star.

Катастрофа произошла 13 февраля 1997 года, когда волна сбила 62 контейнера с судна Tokio Express в 20 милях от Лендс-Энда (Корнуолл). Один из контейнеров содержал почти 4,8 миллиона деталей Лего с морской тематикой.

С тех пор игрушечные сокровища находили на берегах Англии, Нормандских островов, Уэльса, Ирландии, Нидерландов и даже Норвегии. Для коллекционеров эти детали стали настоящим золотом.

Недавно рыбак из Корнуолла, 35-летний Ричард Уэст, обнаружил акулу Лего в своих сетях в 20 милях от Пензанса.

"Я сразу узнал эту деталь, ведь в детстве у меня был набор с такими акулами", — рассказал он.

Согласно отчету, с корабля было утрачено 22 200 темно-серых и 29 600 светло-серых акул Фото: Lego Lost At Sea

По данным проекта Lego Lost at Sea, которым руководит Трейси Уильямс, акулы — одни из самых редких находок. Согласно отчету, с корабля было утрачено 22 200 темно-серых и 29 600 светло-серых акул, но большинство из них, вероятно, лежат на дне океана.

"Акулы тонут, и именно поэтому их так мало", — объясняет Трейси.

По ее словам, некоторые детали дрейфуют в открытые воды, а другие выбрасываются на побережье. Летом команда рыболовного судна подняла со дна два желтых спасательных плота, а 14-летний мальчик нашел редкого черного осьминога Лего на пляже Маразион.

Эксперты предсказывают, что многие детали, выброшенные с Tokio Express, могут попасть в Северный Ледовитый океан. А пока охотники за Лего продолжают находить неожиданные сокровища на берегах и в морских глубинах.

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