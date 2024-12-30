Полювання на "скарби": вантажний корабель загубив у морі мільйони рідкісних деталей Lego (фото)

Потужна хвиля змила 62 контейнери з борту судна Tokio Express, і відтоді дорогоцінні іграшкові знахідки почали з'являтися на різних узбережжях. Для колекціонерів ці деталі перетворилися на справжню цінність.

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Мисливці за скарбами змінили золото на пластик: у водах Британії тривають знахідки "безцінних" деталей Лего, втрачених у морі 27 років тому. Серед недавніх відкриттів — перша в історії акула Лего. Про це пише Daily Star.

Катастрофа сталася 13 лютого 1997 року, коли хвиля збила 62 контейнери з судна Tokio Express за 20 миль від Лендс-Енда (Корнуолл). Один із контейнерів містив майже 4,8 мільйона деталей Лего з морською тематикою.

Відтоді іграшкові скарби знаходили на берегах Англії, Нормандських островів, Уельсу, Ірландії, Нідерландів і навіть Норвегії. Для колекціонерів ці деталі стали справжнім золотом.

Нещодавно рибалка з Корнуолла, 35-річний Річард Вест, виявив акулу Лего у своїх сітках за 20 миль від Пензанса.

"Я одразу впізнав цю деталь, адже в дитинстві в мене був набір із такими акулами", — розповів він.

Згідно зі звітом, з корабля було втрачено 22 200 темно-сірих і 29 600 світло-сірих акул Фото: Lego Lost At Sea

За даними проєкту Lego Lost at Sea, яким керує Трейсі Вільямс, акули — одні з найрідкісніших знахідок. Згідно зі звітом, з корабля було втрачено 22 200 темно-сірих і 29 600 світло-сірих акул, але більшість із них, імовірно, лежать на дні океану.

"Акули тонуть, і саме тому їх так мало", — пояснює Трейсі.

За її словами, деякі деталі дрейфують у відкриті води, а інші викидаються на узбережжя. Влітку команда рибальського судна підняла з дна два жовтих рятувальних плоти, а 14-річний хлопчик знайшов рідкісного чорного восьминога Лего на пляжі Маразіон.

Експерти передбачають, що багато деталей, викинутих з Tokio Express, можуть потрапити в Північний Льодовитий океан. А поки мисливці за Лего продовжують знаходити несподівані скарби на берегах і в морських глибинах.

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