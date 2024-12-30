Медовый месяц пары испортил телефонный звонок дочери: она сообщила им о несчастье

Дочь находилась дома в то время, когда возле дома подожгли мусорные мешки. Девушка могла погибнуть, если бы ее не предупредили об инциденте.

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Семейная пара наслаждалась медовым месяцем на Гран-Канарии в тот момент, когда им позвонила дочь. Она сообщила плохую весть — у них дома произошел пожар, пишет Mirror.

Журналисты сообщают, что во время ужина женщине позвонила дочь. Она сообщила, что "странный человек" постучал в их дверь и сообщил, что выставленные на улицу мусорные мешки подожжены.

Дочь утверждала, что пожар чуть не перекинулся на дом и чуть не перекрыл "единственный выход" ее из дома. Инцидент был снят на дверную камеру.

"Моя дочь, которой 19 лет, осталась дома с собакой, а мы пошли ужинать, когда она позвонила мне. Она позвонила, и я сразу запаниковала. Она сказала, что в дверь постучал незнакомый мужчина и спросил: "Вы знаете, что ваши мусорные баки горят? К ней подошел парень и помог потушить огонь, она бегала туда-сюда с кувшинами воды, чтобы потушить огонь", — рассказала мать.

Инцидент был снят на камеру соседа. На кадрах видно, как двое молодых людей подходят к дому, а затем один из них достает из кармана что-то похожее на зажигалку, чтобы поджечь мешки. Впоследствии было видно, как после пожара они скрылись с места происшествия. Через несколько минут на камеру попало большое пламя, а также была замечена проезжающая мимо полицейская машина.

Женщина рассказала, что неизвестные люди подожгли мешки, и все вспыхнуло. Дочь была дома и не знала, что на улице огонь. О пожаре она узнала только тогда, когда ей сообщил неизвестный мужчина.

"На двери остались следы пожара, а мысль о том, что она могла оказаться там в ловушке, ужасна. Вы слышите, как люди делают эти глупости, а в следующую минуту кто-то умирает. Быть за тысячи миль отсюда и знать, что ваш ребенок в такой ситуации — это ужасно, я ничего не могла сделать, я пыталась вернуться назад", — добавила женщина.

Данный инцидент расследует полиция. Известно, что никто не пострадал.

Напомним, в Великобритании владелец нескольких магазинов решил бороться с "эпидемией краж". Бизнесмен сам в течение 2024 года поймал более 50 граждан.

Добавим, что на самой криминогенной улице Великобритании за год зафиксировано 5000 преступлений. Сейчас ее покинули все, кроме предпринимателя Говарда Дердара — он решил открыть там паб.