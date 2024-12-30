Медовий місяць пари зіпсував телефонний дзвінок доньки: вона повідомила їм про нещастя

Донька знаходилась вдома в той час, коли поблизу будинку підпалили сміттєві мішки. Дівчина могла загинути, якби її не попередили про інцидент.

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Сімейна пара насолоджувалась медовим місяцем на Гран-Канарії в той момент, коли їм подзвонила донька. Вона повідомила погану звістку — у них вдома сталась пожежа, пише Mirror.

Журналісти повідомляють, що під час вечері жінці зателефонувала донька. Вона повідомила, що "дивна людина" постукала в їхні двері та повідомила, що виставлені на вулицю сміттєві мішки підпалені.

Донька стверджувала, що пожежа ледве не перекинулась на будинок і трохи не перекрила "єдиний вихід" її з дому. Інцидент був знятий на дверну камеру.

"Моя дочка, якій 19 років, залишилася вдома із собакою, а ми пішли вечеряти, коли вона зателефонувала мені. Вона зателефонувала, і я одразу запанікувала. Вона сказала, що у двері постукав незнайомий чоловік і спитав: "Ви знаєте, що ваші сміттєві баки горять? До неї підійшов хлопець і допоміг загасити вогонь, вона бігала туди-сюди з глечиками води, щоб загасити вогонь", — розповіла мати.

Інцидент був знятий на камеру сусіда. На кадрах видно, як двоє молодих людей підходять до будинку, а потім один із них дістає з кишені щось схоже на запальничку, щоб підпалити мішки. Згодом було видно, як після пожежі вони втекли з місця події. Через кілька хвилин на камеру потрапило велике полум'я, а також була помічена поліцейська машина, що проїжджала повз.

Жінка розповіла, що невідомі люди підпалили мішки, і все спалахнуло. Донька була вдома й не знала, що на вулиці вогонь. Про пожежу вона дізналась тільки тоді, коли її повідомив невідомий чоловік.

"На двері залишилися сліди пожежі, а думка про те, що вона могла опинитися там у пастці, жахлива. Ви чуєте, як люди роблять ці дурниці, а наступної хвилини хтось помирає. Бути за тисячі миль звідси й знати, що ваша дитина в такій ситуації — це жахливо, я нічого не могла зробити, я намагалася повернутися назад", — додала жінка.

Даний інцидент розслідує поліція. Відомо, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Великій Британії власник кількох магазинів вирішив боротися з "епідемією крадіжок". Бізнесмен сам протягом 2024 року спіймав понад 50 громадян.

Додамо, що на найкриміногеннішій вулиці Великої Британії за рік зафіксовано 5000 злочинів. Наразі її покинули усі, окрім підприємця Говарда Дердара — він вирішив відкрити там паб.