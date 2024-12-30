Пара услышала странный шум в стене: то, что было внутри, повергло их в шок (видео)

Лэйси Дэйс вырезала отверстие в гипсокартонной стене, чтобы заглянуть внутрь и узнать причину странных звуков. Вскоре ее партнер заметил движение и вскрикнул от неожиданности.

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Семейная пара столкнулась с неожиданным открытием, когда решила выяснить, что за странные звуки доносились из стены их дома. Видео с невероятной находкой, опубликованное в TikTok пользователем Лэйси Дэйс из США, мгновенно стало вирусным.

На кадрах видно, как Лэйси вырезает кусок гипсокартонной стены, чтобы заглянуть внутрь. Сначала паре показалось, что за панелью находится клубок серого пуха, но вскоре ее партнер заметил движение и воскликнул: "Это кошка! Видно, как она дышит". Пара начала аккуратно освобождать испуганное животное, которое застряло в тесной полости.

После нескольких минут работы кошку смогли освободить. Как выяснилось, пушистый незваный гость, скорее всего, принадлежал соседу по имени Тейлор. Лэйси сразу же взяла питомца и отправилась вернуть его хозяину.

Видео вызвало широкий отклик в социальных сетях. Пользователи TikTok начали делиться своими похожими историями. Один из комментаторов рассказал, как когда-то обнаружил пропавшую кошку под половицами после установки ковров в доме. Другой вспомнил, как спас двухнедельного котенка, который впоследствии стал частью его семьи.

Некоторые пользователи предположили, что найденное животное может быть их давно потерянным питомцем, о котором пара рассказывала ранее.

"Это случайно не наша кошка, пропавшая три года назад в северном Мичигане? Она выглядит точно так же", — задался вопросом один из пользователей.

Организация Cats Protection поясняет, что подобное поведение для кошек не редкость. Они часто ищут уединенные и безопасные места для сна или игр, следуя своим природным инстинктам. Специалисты напоминают: если ваша кошка вдруг начала прятаться, это может быть связано либо с инстинктом, либо со стрессом или проблемами со здоровьем.

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