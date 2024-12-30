Пара почула дивний шум у стіні: те, що було всередині, шокувало їх (відео)

Лейсі Дейс вирізала отвір у гіпсокартонній стіні, щоб зазирнути всередину і дізнатися причину дивних звуків. Незабаром її партнер помітив рух і скрикнув від несподіванки.

Related video

Сімейна пара зіткнулася з несподіваним відкриттям, коли вирішила з'ясувати, що за дивні звуки долинали зі стіни їхнього будинку. Відео з неймовірною знахідкою, опубліковане в TikTok користувачем Лейсі Дейс зі США, миттєво стало вірусним.

На кадрах видно, як Лейсі вирізає шматок гіпсокартонної стіни, щоб зазирнути всередину. Спочатку парі здалося, що за панеллю знаходиться клубок сірого пуху, але незабаром її партнер помітив рух і вигукнув: "Це кішка! Видно, як вона дихає". Пара почала акуратно звільняти перелякану тварину, яка застрягла в тісній порожнині.

Після кількох хвилин роботи кішку змогли звільнити. Як з'ясувалося, пухнастий непроханий гість, найімовірніше, належав сусідові на ім'я Тейлор. Лейсі одразу ж узяла вихованця і вирушила повернути його господареві.

Відео викликало широкий відгук у соціальних мережах. Користувачі TikTok почали ділитися своїми схожими історіями. Один із коментаторів розповів, як колись виявив зниклу кішку під мостинами після встановлення килимів у будинку. Інший пригадав, як врятував двотижневе кошеня, яке згодом стало частиною його родини.

Деякі користувачі припустили, що знайдена тварина може бути їхнім давно втраченим вихованцем, про якого пара розповідала раніше.

"Це випадково не наша кішка, яка зникла три роки тому в північному Мічигані? Вона має точно такий самий вигляд", — задався питанням один із користувачів.

Організація Cats Protection пояснює, що подібна поведінка для кішок не рідкість. Вони часто шукають відокремлені та безпечні місця для сну або ігор, слідуючи своїм природним інстинктам. Фахівці нагадують: якщо ваша кішка раптом почала ховатися, це може бути пов'язано або з інстинктом, або зі стресом чи проблемами зі здоров'ям.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка здивована поверненням зниклого кота через 5 років. Джанін Яррелл вважала, що втратила свого вихованця на прізвисько Бубба назавжди. Однак соцмережі допомогли жінці відшукати улюбленого кота, який, як вона припускає, всі ці роки жив на вулиці.

Також стало відомо, що чоловік, який подорожує світом у пошуках рідкісних риб, показав "річкових монстрів". Девід Вотмоу розповів, що його захоплення риболовлею почалося з юних років і згодом переросло у справжню пристрасть до пошуку найнезвичайніших річкових істот. Одного разу чоловік виловив "монстра" вагою в 100 кг.