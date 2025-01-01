Проповедник, который "получает сны от Бога", сделал громкое предсказание на 2025 год (фото)

Предсказания Джошуа Джайлса вызвали широкий резонанс. Жители многих стран обсуждают, что принесет новый год: исполнение тревожных пророчеств или надежду на мирное будущее.

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Американский христианский лидер и проповедник Джошуа Джайлс, основатель центра поклонения Kingdom Embassy в Миннеаполисе (США), вновь привлек внимание своими тревожными предсказаниями. Об этом пишет Daily Star.

Самопровозглашенный пророк утверждает, что с детства получает сны и послания от Бога, которые предупреждают о грядущих событиях. Его последние пророчества касаются войны, которая, по его словам, уже не за горами.

Согласно словам Джайлса, он начал видеть сны о войне летом 2023 года.

"Одно из недавних пророчеств, которым я поделился, касалось роста числа террористических атак против США. Я верю, что будет больше тьмы или зла на подъеме", — сказал он.

Джошуа Джайлс, автор книги "Когда говорит Бог" Фото: Daily Star

Проповедник считает, что конфликты, подобные тем, которые происходят в Израиле и Украине, в ближайшее время могут перерасти в глобальные войны. Он также предупреждает, что США и Великобритания могут быть втянуты в эскалацию текущих конфликтов. В первую очередь это проявится в увеличении числа террористических атак.

Однако среди мрачных предсказаний Джайлс увидел и проблески надежды. По его словам, 2024 год принесет значительные достижения в медицине. Ученые добьются прорывов в лечении болезней, которые считались неизлечимыми. Более того, он предсказывает, что некоторые виды рака могут быть побеждены.

Джайлс, автор книги "Когда говорит Бог", призывает людей сосредотачиваться на добре и вере, несмотря на приближающиеся испытания.

"Ищите доброту и благо в мире, а не тьму", — добавил он.

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