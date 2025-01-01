Проповідник, який "отримує сни від Бога", зробив гучне передбачення на 2025 рік (фото)

Передбачення Джошуа Джайлса викликали широкий резонанс. Жителі багатьох країн обговорюють, що принесе новий рік: виконання тривожних пророцтв чи надію на мирне майбутнє.

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Американський християнський лідер і проповідник Джошуа Джайлс, засновник центру поклоніння Kingdom Embassy в Міннеаполісі (США), знову привернув увагу своїми тривожними передбаченнями. Про це пише Daily Star.

Самопроголошений пророк стверджує, що з дитинства отримує сни і послання від Бога, які попереджають про майбутні події. Його останні пророцтва стосуються війни, яка, за його словами, вже не за горами.

Згідно зі словами Джайлса, він почав бачити сни про війну влітку 2023 року.

"Одне з недавніх пророцтв, яким я поділився, стосувалося зростання кількості терористичних атак проти США. Я вірю, що буде більше темряви або зла на підйомі", — сказав він.

Джошуа Джайлс, автор книги "Коли говорить Бог" Фото: Daily Star

Проповідник вважає, що конфлікти, подібні до тих, які відбуваються в Ізраїлі та Україні, найближчим часом можуть перерости в глобальні війни. Він також попереджає, що США і Великобританія можуть бути втягнуті в ескалацію поточних конфліктів. Насамперед це проявиться у збільшенні кількості терористичних атак.

Однак серед похмурих передбачень Джайлс побачив і проблиски надії. За його словами, 2024 рік принесе значні досягнення в медицині. Вчені доб'ються проривів у лікуванні хвороб, які вважалися невиліковними. Ба більше, він пророкує, що деякі види раку можуть бути переможені.

Джайлс, автор книги "Коли говорить Бог", закликає людей зосереджуватися на добрі та вірі, попри випробування, що наближаються.

"Шукайте доброту і благо у світі, а не темряву", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" стверджує, що війна скоро охопить весь світ. Атос Саломе зазначив загострення світових конфліктів у кількох регіонах. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.