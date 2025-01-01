Паб накануне Нового года запретил пить на барной стойке: зачем ввели ограничения

Посетители паба встревожены новым правилом, потому что не могут наслаждаться пивом и остаются опустошенными.

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Паб в Великобритании накануне Нового года запретил посетителям пить за барной стойкой, из-за чего клиенты "разбиты горем". Об этом пишет Daily Star.

"В баре не пить. После обслуживания просим вас отойти от барной стойки. Извиняемся за неудобства", — написано на табличке в пабе.

Посетители не могут смириться с тем, что традиция пабов, где царит атмосфера свободного общения, превращается в упорядоченные очереди, похожие на очереди в магазине.

Местные жители опустошены этим правилом.

"Я привык стоять в баре, но теперь нам запрещено это делать. Это всегда был приятный способ насладиться пинтой пива и пообщаться с работниками бара и другими местными жителями", — отметил один из посетителей.

Объясняя противоречивое правило, которое было введено в начале декабря, менеджер паба сказал: "На Рождество здесь было 500 человек. Нам нужно, чтобы люди отошли от бара, когда он настолько занят. Это не ради здоровья и безопасности. Это для обслуживания. Это организационный момент".

На вопрос, была ли реакция на это правило, менеджер ответил: "О, да, конечно, это не имеет значения, если некоторые люди недовольны этим. В нашем пабе действует политика нулевой толерантности к злоупотреблениям".

В то же время некоторые посетители считают, что это хорошая идея.

"Настоящая проблема в том, что, как и любой хороший английский человек, они видят людей перед баром и терпеливо становятся в очередь", — отметил один из клиентов.

Пресс-секретарь заведения Эдди Гершон отметил, что разрешение пить на барной стойке в будущем оставят на усмотрение отдельных менеджеров.

"У нас нет никаких проблем с этим", — пояснил Гершон.

Напомним, сеть пабов обучает заключенных правильно пить пиво и готовить жареную пищу.

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