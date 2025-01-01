Паб напередодні Нового року заборонив пити на барній стійці: навіщо ввели обмеження

Відвідувачі пабу стривожені новим правилом, бо не можуть насолоджуватися пивом та залишаються спустошеними.

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Паб у Великій Британії напередодні Нового року заборонив відвідувачам пити за барною стійкою, через що клієнти "розбиті горем". Про це пише Daily Star.

"У барі не пити. Після обслуговування просимо вас відійти від барної стійки. Перепрошуємо за незручності", — написано на табличці у пабі.

Відвідувачі не можуть змиритися з тим, що традиція пабів, де панує атмосфера вільного спілкування, перетворюється на впорядковані черги, схожі на черги в крамниці.

Місцеві жителі спустошені цим правилом.

"Я звик стояти в барі, але тепер нам заборонено це робити. Це завжди був приємний спосіб насолодитися пінтою пива і поспілкуватися з працівниками бару та іншими місцевими жителями", — зазначив один з відвідувачів.

Пояснюючи суперечливе правило, яке було введено на початку грудня, менеджер пабу сказав: "На Різдво тут було 500 людей. Нам потрібно, щоб люди відійшли від бару, коли він настільки зайнятий. Це не заради здоров'я і безпеки. Це для обслуговування. Це організаційний момент".

На запитання, чи була реакція на це правило, менеджер відповів: "О, так, звичайно, це не має значення, якщо деякі люди незадоволені цим. У нашому пабі діє політика нульової толерантності до зловживань".

Водночас деякі відвідувачі вважають, що це гарна ідея.

"Справжня проблема в тому, що, як і будь-яка хороша англійська людина, вони бачать людей перед баром і терпляче стають у чергу", — зазначив один з клієнтів.

Прессекретар закладу Едді Гершон наголосив, що дозвіл пити на барній стійці у майбутньому залишать на розсуд окремих менеджерів.

"У нас немає жодних проблем з цим", — пояснив Гершон.

Нагадаємо, мережа пабів навчає ув'язнених правильно пити пиво і готувати смажену їжу.

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