"Не делайте этого": женщина прожила до 103 лет и раскрыла свои секреты долголетия (фото)

103-летняя Кейт Секстон говорит, что ее главный секрет долголетия заключается в удаче и хорошем здоровье. Также женщина советует наслаждаться жизнью, быть трезвым человеком и много гулять на свежем воздухе.

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Британка Кейтлин (Кейт) Секстон отпраздновала свое 103-летие в доме престарелых и говорит, что ее секретом долголетия является тот факт, что она оставалась незамужней в течение всей своей долгой жизни. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

СМИ пишет, что во время Второй мировой войны женщина 4,5 года работала во вспомогательной команде пожарных Национальной службы спасения. После 1945 года она решила посвятить себя пожарному делу и осталась на этой работе вплоть до выхода на пенсию в конце 1970-хх годов.

Госпожа Секстон говорит, что наверное самым большим секретом ее долголетия является отсутствие семейной жизни и брака, а также тот факт, что ни один из кавалеров ее не заинтересовал.

"Я никогда не волновалась из-за того, буду ли я замужем или нет. Мы с сестрой никогда не женились, потому что нам нравилась свобода ходить на праздники, в театр и т.д.", — рассказывает британка.

В то же время сама долгожительница говорит, что советует влюбляться и жениться только тогда, когда человек уверен в этом.

"У меня была замечательная жизнь без всяких забот, и в целом у меня было много друзей. Семья — важна для меня, и дети моего двоюродного брата — большая часть моей жизни. Но у меня никогда не было собственных детей", — рассказывает женщина, добавив, что в свое свободное время ухаживала за любимцами: несколькими собаками, котом и двумя черепахами.

Госпожа Секстон рассказала, что именно следует делать, чтобы дожить до такого почтенного возраста, а также раскрыла главный секрет своего долголетия.

"Наслаждайтесь жизнью, оставайтесь трезвыми и много гуляйте на свежем воздухе. Но теперь я готова поделиться своим секретом прожить долгую жизнь... никогда не жениться!", — иронично сказала женщина и добавила, что причина ее 103-летней жизни, наверное, заключается в "удаче и вообще крепком здоровье".

Напомним, Фокус писал, что ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше. Они убеждены в том, что ответ на этот вопрос все это время прятался у нас под носом.

Также мы рассказывали о том, как 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс Хакман, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.