"Не робіть цього": жінка прожила до 103 років і розкрила свої секрети довголіття (фото)

103-річна Кейт Секстон говорить, що її головний секрет довголіття полягає в удачі та хорошому здоров'ї. Також жінка радить насолоджуватися життям, бути тверезою людиною та багато гуляти на свіжому повітрі.

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Британка Кейтлін (Кейт) Секстон відсвяткувала своє 103-річчя у будинку для людей похилого віку та каже, що її секретом довголіття є той факт, що вона залишалася незаміжньою протягом всього свого тривалого життя. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Express.

ЗМІ пише, що під час Другої світової війни жінка 4,5 роки працювала в допоміжній команді пожежників Національної служби порятунку. Після 1945 року вона вирішила присвятити себе пожежній справі та лишилася на цій роботі аж до виходу на пенсії наприкінці 1970-хх років.

Пані Секстон каже, що напевне найбільшим секретом її довголіття є відсутність сімейного життя та шлюбу, а також той факт, що жоден з кавалерів її не зацікавив.

"Я ніколи не хвилювалася через те, чи буду я заміжньою, чи ні. Ми з сестрою ніколи не одружувалися, бо нам подобалася свобода ходити на свята, у театр тощо", — розповідає британка.

Водночас сама довгожителька каже, що радить закохуватися й одружуватися лише тоді, коли людина впевнена в цьому.

"У мене було чудове життя без жодних турбот, і загалом я мала багато друзів. Сім’я — важлива для мене, і діти мого двоюрідного брата – велика частина мого життя. Та в мене ніколи не було власних дітей", — розповідає жінка, додавши, що у свій вільний час доглядала улюбленців: кількох собак, кота та двох черепах.

Пані Секстон розповіла, що саме слід робити, аби дожити до такого поважного віку, а також розкрила головний секрет свого довголіття.

"Насолоджуйтесь життям, залишайтеся тверезими та багато гуляйте на свіжому повітрі. Але тепер я готова поділитися своїм секретом прожити довге життя… ніколи не одружуватися!", — іронічно сказала жінка та додала, що причина її 103-річного життя, напевне, полягає в "удачі та загалом міцному здоров'ї".

Нагадаємо, Фокус писав, що учені з Гарварду знайшли те, що допомагає жити довше. Вони переконані в тому, що відповідь на це запитання весь цей час ховалася у нас під носом.

Також ми розповідали про те, як 106-річна жінка розкрила секрет довголіття. У будинку для літніх людей, де наразі проживає Флоренс Хакман, стверджують, що жінка досі зустрічається зі своїми друзями та вболіває за улюблену спортивну команду.