Часы марки Rolex подорожали на тысячи евро: специалисты назвали причины

Эксперты говорят, что ключевыми факторами на подорожание люксовых часов является высокая цена на золото, рост стоимости материалов и работы, инфляция и колебания валютного курса.

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Производитель люксовых швейцарских часов Rolex повысил цену на ряд своих товаров из-за роста стоимости золота в 2024 году на 27%. Об этом сообщает издание Blooomberg.

Журналисты пишут, что цена на марку Day-Date выросла на €3,2 тыс. (139,2 тыс. грн), и теперь стоит €44,2 тыс. (1,92 млн грн). Этот люксовый аксессуар имеет 40-мм черный циферблат и инкрустированные вставки из желтого золота.

Другие часы GMT-Master II из желтого золота подорожали на €3,5 тыс. (152 тыс. грн) до отметки в €44,6 тыс. (1,94 млн грн). Также отмечается, что рост цен на "стальные модели" незначителен: марка Cosmograph Daytona выросла всего на €500 (почти 22 тыс. грн), а сейчас ее можно приобрести за €16 тыс. (692 тыс. грн).

СМИ указывает, что компания Rolex традиционно меняет 1 января каждый год, а нынешнее изменение стоимости может быть связано с рядом факторов — рост спроса на люксовые аксессуары, увеличение цены на материалы и работу специалистов, а также инфляция.

Специалисты убеждены, что ключевая причина подорожания брендовых часов является взлет цены на золото. За прошлый 2024 год оно подорожало на 27% из-за дефицита, который был спровоцирован крупными закупками ценного металла рядом банков и состоятельными инвесторами.

Журналисты добавляют, что дополнительным фактором для роста цены на часы Rolex является колебание валютных курсов. Ведь в 2022 году швейцарский производитель повышал стоимость на свои товары в Великобритании и ЕС из-за усиления швейцарского франка относительно британского фунта и евро.

Напомним, Фокус писал о значительном росте цен на кофе в 2024 году. Эксперты говорят, что главной причиной является дефицит урожая зерен в Бразилии, что может означать рост стоимости кофесодержащих напитков уже в ближайшее время.

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