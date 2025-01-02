Годинники марки Rolex подорожчали на тисячі євро: фахівці назвали причини

Експерти кажуть, що ключовими факторами на здорожчання люксових годинників є висока ціна на золото, зростання вартості матеріалів і роботи, інфляція та коливання валютного курсу.

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Виробник люксових швейцарських годинників Rolex підвищив ціну на низку своїх товарів через зростання вартості золота у 2024 році на 27%. Про це повідомляє видання Blooomberg.

Журналісти пишуть, що ціна на марку Day-Date зросла на €3,2 тис. (139,2 тис. грн), і тепер коштує €44,2 тис. (1,92 млн грн). Цей люксовий аксесуар має 40-мм чорний циферблат і інкрустовані вставки з жовтого золота.

Інший годинник GMT-Master II із жовтого золота подорожчав на €3,5 тис. (152 тис. грн) до позначки в €44,6 тис. (1,94 млн грн). Також відзначається зростання цін на "сталеві моделі" є незначним: марка Cosmograph Daytona зросла лише на €500 (майже 22 тис. грн), а наразі її можна придбати за €16 тис. (692 тис. грн).

ЗМІ вказує, що компанія Rolex традиційно змінює 1 січня щороку, а цьогорічна зміна вартості може бути пов'язаною з низкою факторів — зростання попиту на люксові аксесуари, збільшення ціни на матеріали та роботу фахівців, а також інфляція.

Фахівці переконані, що ключова причина подорожчання брендових годинників є зліт ціни на золото. За минулий 2024 рік воно подорожчало на 27% через дефіцит, який був спровокований великими закупівлями цінного металу низкою банків і заможними інвесторами.

Журналісти додають, що додатковим фактором для зростання ціни на годинники Rolex є коливання валютних курсів. Адже у 2022 році швейцарський виробник підвищував вартість на свої товари в Великій Британії та ЄС через посилення швейцарського франка відносно британського фунта та євро.

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