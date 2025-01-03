Мужчина потерял работу и жилье, но чувствует себя счастливым: он рассказал о своей мечте

Господин Энтони Дентон говорит, что не понимает людей, которые настолько зациклены на своем имуществе и вещах. По его мнению, людям не следует жаловаться на проблемы, ведь в жизни бывает "значительно хуже".

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60-летний эмигрант из Ямайки Энтони Дентон более 30 лет работал во многих местах, но в один миг потерял работу и жилье. Несмотря на это мужчина сохраняет приподнятое настроение и говорит, что чувствует себя даже "счастливым", сообщает британский таблоид Mirror.

Господин Дентон говорит, что более двух лет назад работал сиделкой, однако после спора с работодателем остался без работы. Впоследствии когда у мужчины не осталось денег, он выселился из съемной квартиры.

Оказавшись на улице, его поддержали из центра Макари в Стон-он-Тренде, где господин Дентон до сих пор живет. В то же время, как узнали журналисты, у мужчины есть родственники в Лондоне, однако он не хочет ее беспокоить из-за своих проблем.

"Здесь от нас недалеко есть рядом хорошее место — зелень, вода, парк. Здесь я могу пойти и прогуляться вдоль канала. Вы можете посидеть в парке и отдохнуть, никто вам не мешает", — откровенно признается мужчина.

СМИ добавляет, что сейчас активно подыскивает себе работу, и уже ищет работать на небольшую ставку. Сам мужчина говорит, что особо не переживает из-за потери работы и жилья, ведь в жизни людей могут произойти "значительно более страшные вещи".

"Некоторые люди жалуются на что-то, но я не знаю, в чем их проблема, честно говоря — у них могло быть намного хуже, поверьте мне. Конечно, сейчас я экономлю как могу, работаю помощником руководителя в одной компании. И могу сказать, что сейчас счастлив, я хорошо понимаю, какого хочу будущего. Каждый год лучше предыдущего, и даже когда меня выселили, то все равно так лучше, чем непонимание куда идти и что работать. А что дальше? Посмотрим, и я лично хотел бы арендовать дом где-то возле канала или взять в аренду жилую лодку", — откровенно признается господин Дентон.

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