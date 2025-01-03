Чоловік утратив роботу та житло, та почувається щасливим: він розповів про свою мрію

Пан Ентоні Дентон каже, що не розуміє людей, які аж настільки зациклені на своєму майні та речах. На його думку, людям не слід скаржитися на проблеми, адже в житті буває "значно гірше".

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60-річний емігрант з Ямайки Ентоні Дентон понад 30 років працював у багатьох місцях, але в одну мить втратив роботу та помешкання. Попри це чоловік зберігає припіднятийн астрій і каже, що почувається навіть "щасливим", повідомляє британський таблоїд Mirror.

Пан Дентон каже, що понад два роки тому працював доглядальником, однак після суперечки з роботодавцем залишився без роботи. Згодом коли у чоловіка не лишилося грошей, він виселився зі зйомної квартири.

Опинившись на вулиці, його підтримали з центру Макарі в Стон-он-Тренді, де пан Дентон досі мешкає. Водночас як дізналися журналісти, в чоловіка є родичі в Лондоні, однак він не хоче її турбувати через свої проблеми.

"Тут від нас недалеко є поруч гарне місце — зелень, вода, парк. Тут я можу піти та прогулятися вздовж каналу. Ви можете посидіти в парку і відпочити, ніхто вам не заважає", — відверто зізнається чоловік.

ЗМІ додає, що наразі активно підшуковує собі роботу, і вже шукає працювати на невелику ставку. Сам чоловіка каже, що особливо не переживає через втрату роботи та житла, адже у житті людей можуть статися "значно страшніші речі".

"Деякі люди скаржаться на щось, але я не знаю, в чому їхня проблема, чесно кажучи – у них могло бути набагато гірше, повірте мені. Звісно, ​​наразі я заощаджую як можу, працюю помічником керівника в одній компанії. І можу сказати, що наразі щасливий, я добре розумію, якого хочу майбутнього. Кожен рік краще за попередній, і навіть коли мене виселили, то все одно так краще, аніж нерозуміння куди йти та що роботи. А що далі? Побачимо, та я особисто хотів би орендувати будинок десь біля каналу чи взяти в оренду житловий човен", — відверто зізнається пан Дентон.

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