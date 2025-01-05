Покупатели шокированы: легендарный универмаг закрывается после 120 лет работы (видео)

Пользователи в сети не могут поверить в закрытие легендарного универмага Morleys Tooting, который непрерывно работал с 1900 года. Корреспонденты говорят, что точно придут на большую распродажу товаров с 6 по 9 января перед окончательным закрытием.

Related video

Знаменитый универсальный магазин Morleys Tooting, который непрерывно работает с 1900 года в Лондоне, сообщил о прекращении свои деятельности. Эта новость шокировала постоянных клиентов и покупателей универмага, сообщает британское издание Metro.

В заявлении владельцев лондонского универсама в Instagram указано, что это было "непростым решением", однако хотели сообщить клиентам об изменениях в работе знаменитого универмага. Также владельцы объявили о начале огромной распродажи для всех желающих с 6 по 9 января.

"Заходи, скажи привет и мы проведем время лучше", — говорится в заявлении владельцев, добавляя, что на целый ряд товаров будет скидка для всех покупателей, которые посетят заведение с 6 по 9 января включительно.

Пользователи в соцсетях были шокированы от объявления. Многие признаются, что не могут поверить в то, что знаменитый Morleys Tooting будет закрывать свои двери навсегда.

"Поверить не могу в это! Годами здесь скупались мои родители и я! Это — замечательный магазин, и обидно, что его тоже закрывают", — написал один из пользователей.

Второй автор говорит, что главной проблемой сети было то, что постепенно одно заведение за другим закрывается, и это "откровенный позор для владельцев". Третий добавил, что Morley's всегда отличался особым отношением к клиентам, к заказам и самой атмосфере.

"Мне откровенно не будет хватать их! Где я еще буду покупать так же легко и непринужденно?", — пишет еще одна пользовательница.

СМИ пишет, что магазин начал свою работу как место для продажи товара и товаров для дома в 1900 году. До 1955 года он принадлежал портному Джону Смиту, после чего его приобрела сеть универсальных магазинов Morley's.

В октябре 2024 года стало известно, что здание, в котором размещен легендарный универмаг, был приобретен неизвестным владельцем, который планирует провести реконструкцию. Пока неизвестно, куда переедет это заведение и возобновит ли свою работу после реконструкционных работ.

Ранее Фокус писал, как толпа людей "ограбила" магазин по заказу владельца. Люди врывались в магазин, снося все на своем пути, а один мужчина хорошо приготовился к "ограблению", потому что пришел в велосипедном шлеме и рюкзаках.

Также сообщалось, что магазин не продал ни одного товара с 1970 года. Внутри магазина до сих пор сохранились бренды таких продуктов как, Guinness, Rowntree's и Princes Salmon, а сейчас заведение является успешным музеем.