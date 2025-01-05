Покупці шоковані: легендарний універмаг закривається після 120 років роботи (відео)

Користувачі в мережі не можуть повірити у закриття легендарного універмагу Morleys Tooting, який безперервно працював з 1900 року. Дописувачі кажуть, що точно прийдуть на великий розпродаж товарів з 6 до 9 січня перед остаточним закриттям.

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Знаменитий універсальний магазин Morleys Tooting, який безперервно працює з 1900 року в Лондоні, повідомив про припинення свої діяльності. Ця новина шокувала постійних клієнтів і покупців універмагу, повідомляє британське видання Metro.

У заяві власників лондонського універсаму в Instagram вказано, що це було "непростим рішенням", однак хотіли повідомити клієнтам про зміни в роботі знаменитого універмагу. Також власники оголосили про початок величезного розпродажу для всіх охочих з 6 до 9 січня.

"Заходь, скажи привіт і ми проведемо час якнайкраще", — йдеться у заяві власників, додаючи, що на цілу низку товарів буде знижка для всіх покупців, які відвідають заклад з 6 до 9 січня включно.

Користувачі в соцмережах були шоковані від оголошення. Багато хто зізнається, що не може повірити в те, що знаменитий Morleys Tooting буде зачиняти свої двері назавжди.

"Повірити не можу в це! Роками тут скуповувалися мої батьки та я! Це — чудовий магазин, і прикро, що його теж зачиняють", — написав один з користувачів.

Другий дописувач каже, що головною проблемою мережі було те, що поступово один заклад за одним зачиняється, і це "відверта ганьба для власників". Третій додав, що Morley's завжди відрізнявся особливим ставленням до клієнтів, до замовлень та самої атмосфери.

"Мені відверто не вистачатиме їх! Де я ще буду купувати так само легко та невимушено?", — пише ще одна користувачка.

ЗМІ пише, що магазин почав свою роботу як місце для продажу краму та товарів для дому у 1900 році. До 1955 року він належав кравцю Джону Сміту, після чого його придбала мережа універсальних магазинів Morley's.

В жовтні 2024 року стало відомо, що будівлю, в якій розміщено легендарний універмаг, був придбаний невідомим власником, який планує провести реконструкцію. Наразі невідомо, куди переїде цей заклад і чи відновить свою роботу після реконструкційних робіт.

Раніше Фокус писав, як натовп людей "пограбував" магазин на замовлення власника. Люди вривалися в магазин, зносячи все на своєму шляху, а один чоловік добре приготувався до "пограбування", бо прийшов у велосипедному шоломі та наплічниках.

Також повідомлялося, що магазин не продав жодного товару з 1970 року. Усередині магазину досі збереглися бренди таких продуктів як, Guinness, Rowntree's і Princes Salmon, а нині заклад є успішним музеєм.