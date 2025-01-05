Душ и туалет на улице: женщина построила комфортный дом в лесу за смешные деньги (видео)

В течение 10 лет Брук Уиппл создает разнообразные дома на заказ своими руками и рассказывает о жизни вне цивилизации многочисленной аудитории. Однако отдельным местом ее отдыха стал небольшой дом в лесу.

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Известная путешественница и блогер Брук Уиппл рассказала о своем небольшом доме в лесу, который она построила своими руками и обошелся ей в незначительную сумму средств. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

По словам Брук, которая выросла и провела свою жизнь в американском штате Аляска, строительство нового домика заняло несколько недель, а общие расходы не превысили нескольких тысяч долларов.

"Многие думают, что все это сделал мой муж и даже не подозревают, что это все было сделано моими руками", — признается госпожа Уиппл.

На видео можно увидеть удобный дом, в котором есть печка, место для кресла, книжная полка, удобный стол для приготовления пищи, кухонная посуда и лампа для освещения. В то же время самым большим вызовом для госпожи Уиппл было создать душ и туалет. Поэтому женщина решила топить снег для душа и приготовления пищи, а в туалет ходить на улицу.

Журналисты пишут, что в течение длительного времени госпожа Уиппл занимается своим блогом на Youtube, который имеет почти 700 тыс. подписчиков. В нем женщина показывает, как создает различные помещения — от домиков на колесах до копий азиатских юрт.

"Я делаю то, что мне нравится. Поэтому советую всем просто взять и выходить чаще на улицу, к природе", — рассказывает путешественница.

Напомним, Фокус рассказывал, как в Британии пара построила дом своими руками. Брук рассказывает, что они долго искали место, ведь не во всех городах разрешены дома такого размера.

Также сообщалось, что женщина превратила купленную локацию в "дом мечты", который ранее был военным складом со времен Второй мировой войны. Жаклин Урик из штата Вирджиния сделала ремонт, который идеально подходит для минималистичного образа жизни.