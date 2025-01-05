Душ і туалет на вулиці: жінка збудувала комфортний будинок у лісі за смішні кошти (відео)

Протягом 10 років Брук Віппл створює різноманітні будинки на замовлення своїми руками та розповідає про життя поза цивілізацією чисельній аудиторії. Однак окремим місцем її відпочинку став невеликий будинок у лісі.

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Відома подорожувальниця та блогерка Брук Віппл розповіла про свій невеликий будинок у лісі, який вона збудувала своїми руками та обійшовся їй у незначну суму коштів. Про це пише британський таблоїд The Sun.

За словами Брук, яка виросла та провела своє життя в американському штаті Аляска, будівництво нового будиночку зайняло кілька тижнів, а загальні витрати не перевищили кількох тисяч доларів.

"Багато хто думає, що все це зробив мій чоловік і навіть не підозрює, що це все було зроблено моїми руками", — зізнається пан Віппл.

На відео можна побачити зручний будинок, в якому є грубка, місце для крісла, книжкова полиця, зручний стіл для приготування їжі, кухонний посуд і лампа для освітлення. Водночас найбільшим викликом для пані Віппл було створити душ і туалет. Тому жінка вирішила топити сніг для душу та приготування їжі, а в туалет ходити на вулицю.

Журналісти пишуть, що протягом тривалого часу пані Віппл займається своїм блогом на Youtube, який має майже 700 тис. підписників. В ньому жінка показує, як створює різноманітні помешкання — від будиночків на колесах до копій азіатських юрт.

"Я роблю те, що мені подобається. Тому раджу всім просто взяти та виходити частіше на вулицю, до природи", — розповідає подорожувальниця.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як у Британії пара збудувала будинок своїми руками. Брук розповідає, що вони довго шукали місце, адже не в усіх містах дозволені будинки такого розміру.

Також повідомлялося, що жінка перетворила куплену локацію на "будинок мрії", який раніше був військовим складом з часів Другої світової війни. Жаклін Урік зі штату Вірджинія зробила ремонт, який ідеально підходить для мінімалістичного способу життя.