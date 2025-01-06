Женщина утверждает, что ее кот-ясновидящий помогает ей раскрывать тайны будущего (фото)

Синем Салман рассказала, что использует помощь своего питомца для чтения карт Таро. Кот-ясновидящий по кличке Бонджук вместе со своей хозяйкой сделал предсказание на 2025 год.

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Британский экстрасенс Синем Салман, которая утверждает, что ее кот по кличке Бонджук обладает ясновидящими способностями, поделилась своими прогнозами на 2025 год. Об этом пишет What's The Jam.

Дуэт привлек внимание СМИ еще в начале года, после того, как женщина рассказала, что использует помощь своего питомца для чтения карт Таро.

Среди новых самых ярких предсказаний — новость о королевском ребенке. Синем уверена, что в 2025 году одна из членов королевской семьи объявит о беременности, вероятнее всего, Меган Маркл.

"Беременность сблизит семью, а новость о ребенке появится вскоре после Рождества", — поделилась экстрасенс.

Британка добавила, что грядущее событие принесет радость и укрепит связи между герцогом и герцогиней Сассекскими и остальными членами монархии.

Дуэт привлек внимание СМИ еще в начале года Фото: Jam Press

Еще одно значимое предсказание Синем касается нового банковского праздника. Экстрасенс считает, что его введение может быть связано с памятью о королеве Елизавете II или другим важным событием, связанным с монархией.

В спортивной сфере дуэт предсказывает успех английской сборной по футболу. Синем уверена, что 2025 год станет значимым для английского футбола на международной арене.

Кроме того, предсказания экстрасенса включают снижение цен на жилье в начале года и улучшения в финансовом положении граждан Великобритании. Однако не все новости так оптимистичны: Синем предсказывает волну забастовок в системе общественного транспорта.

Кот, по словам Салман, указывает на карты, словно подсказывая нужные предсказания для клиентов Фото: Jam Press

Свою необычную связь с Бонджуком Синем описывает как взаимное понимание и помощь в гаданиях. Кот, по словам Салман, указывает на карты, словно подсказывая нужные предсказания для клиентов.

"Бонджук — настоящая душа нашей семьи. Он не просто питомец, а полноценный помощник и друг", — рассказывает она.

2025 год, по словам Синем, станет поворотным для многих сфер жизни, несмотря на некоторые трудности, которые придется преодолеть.

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