Жінка стверджує, що її кіт-ясновидець допомагає їй розкривати таємниці майбутнього (фото)

Синем Салман розповіла, що використовує допомогу свого вихованця для читання карт Таро. Кіт-ясновидець на прізвисько Бонджук разом зі своєю господинею зробив передбачення на 2025 рік.

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Британський екстрасенс Синем Салман, яка стверджує, що її кіт на прізвисько Бонджук має ясновидницькі здібності, поділилася своїми прогнозами на 2025 рік. Про це пише What's The Jam.

Дует привернув увагу ЗМІ ще на початку року, після того, як жінка розповіла, що використовує допомогу свого вихованця для читання карт Таро.

Серед нових найяскравіших передбачень — новина про королівську дитину. Синем впевнена, що 2025 року одна з членів королівської сім'ї оголосить про вагітність, найімовірніше, Меган Маркл.

"Вагітність зблизить сім'ю, а новина про дитину з'явиться незабаром після Різдва", — поділилася екстрасенс.

Британка додала, що майбутня подія принесе радість і зміцнить зв'язки між герцогом і герцогинею Сассекськими та іншими членами монархії.

Дует привернув увагу ЗМІ ще на початку року Фото: Jam Press

Ще одне значуще пророцтво Синього стосується нового банківського свята. Екстрасенс вважає, що його запровадження може бути пов'язане з пам'яттю про королеву Єлизавету II або іншою важливою подією, пов'язаною з монархією.

У спортивній сфері дует пророкує успіх англійської збірної з футболу. Синем впевнена, що 2025 рік стане значущим для англійського футболу на міжнародній арені.

Крім того, передбачення екстрасенса передбачають зниження цін на житло на початку року і поліпшення у фінансовому становищі громадян Великої Британії. Однак не всі новини такі оптимістичні: Синем пророкує хвилю страйків у системі громадського транспорту.

Кіт, за словами Салман, вказує на карти, немов підказуючи потрібні передбачення для клієнтів Фото: Jam Press

Свій незвичайний зв'язок із Бонджуком Синем описує як взаємне розуміння і допомогу в ворожіннях. Кіт, за словами Салман, вказує на карти, немов підказуючи потрібні передбачення для клієнтів.

"Бонджук — справжня душа нашої родини. Він не просто вихованець, а повноцінний помічник і друг", — розповідає вона.

2025 рік, за словами Сінем, стане поворотним для багатьох сфер життя, попри деякі труднощі, які доведеться подолати.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка заявила, що отримала послання від інопланетян. Емілі Ітон стверджує, що є міжпросторовим комунікатором, що дає їй змогу спілкуватися безпосередньо з ангелами, інопланетянами та іншими істотами з інших вимірів.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" стверджує, що війна скоро охопить весь світ. Атос Саломе відзначив загострення світових конфліктів у кількох регіонах. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.