Одна вещь превратит экономперелет в бизнес-полет: бортпроводница поделилась секретом

Мало кто из пассажиров откажется от бесплатного повышенного комфорта в самолете, и стюардесса рассказывает, как его получить.

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Время во время перелета хочется провести с комфортом и удовольствием, даже если это билет экономкласса. Это не только сделает путешествие более комфортным, но и оставит прекрасные впечатления. Поэтому бортпроводница рассказала, как один секрет может помочь повысить класс обслуживания без всякой дополнительной платы, пишет Ехргеѕѕ.

"Один из самых простых способов получить бесплатное повышение класса обслуживания — просто быть вежливым с сотрудником у выхода на посадку и бортпроводником", — уточнила стюардесса.

Она отметила, что угощение экипажа закусками может "проложить путь к местам премиум-класса". Особенно это подкупает в те дни, когда у работников нет времени поесть.

Женщину поддержали и другие ее коллеги. Бывшие бортпроводники рассказывают, что практика дарения сладостей и кофе замечательная для обеспечения лучшего обслуживания.

"Я автоматически отношусь добрее к человеку, который сделал этот приятный жест. Старший по каюте всегда предлагал им бесплатный кофе и чай, а если есть лучшие места, мы их пересаживаем", — добавляет бортпроводник Мигель Муньос,

Бывшая стюардесса Хелена Афроуги также признала эффективность такого метода. Она отметила, что этот подход потенциально может повысить класс обслуживания.

Такие жесты даже побуждают высших по званию давать указания подчиненным о заботе к добрым пассажирам. К ним могут подойти и предложить, в частности, чай или кофе.

Хелена также призвала пассажиров не стесняться завязывать разговор с экипажем и просить о тех или иных услугах. Она добавила, что в случае вежливого и любезного обращения работники редко скажут "нет".

Напомним, недавно самолет вынужденно прервал рейс. Все дело в том, что женщина избила стюардессу и была госпитализирована

Позже стюардесса услышала разговор пассажира с пассажиркой и пересадила женщину в первый класс. Этот полет превратился в "эмоциональный вихрь" с неожиданным поворотом.