Одна річ перетворить економпереліт в бізнес-політ: бортпровідниця поділилась секретом

Мало хто з пасажирів відмовиться від безплатного підвищеного комфорту в літаку, і стюардеса розповідає, як його отримати.

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Час під час перельоту хочеться провести із комфортом і задоволенням, навіть якщо це квиток економкласу. Це не тільки зробить мандрівку комфортнішою, а й залишить чудові враження. Тому бортпровідниця розповіла, як один секрет може допомогти підвищити клас обслуговування без жодної додаткової плати, пише Еxpress.

"Один із найпростіших способів отримати безкоштовне підвищення класу обслуговування — просто бути ввічливим із співробітником біля виходу на посадку та бортпровідником", — уточнила стюардеса.

Вона зазначила, що пригощання екіпажу закусками може "прокласти шлях до місць преміум-класу". Особливо це підкупає в ті дні, коли у працівників немає часу поїсти.

Жінку підтримали й інші її колеги. Колишні бортпровідники розповідають, що практика дарування солодощів та кави чудова для забезпечення кращого обслуговування.

"Я автоматично ставлюся добрішим до людини, яка зробила цей приємний жест. Старший по каюті завжди пропонував їм безплатну каву та чай, а якщо є кращі місця, ми їх пересаджуємо", — додає бортпровідник Мігель Муньос,

Колишня стюардеса Хелена Афроугі також визнала ефективність такого методу. Вона зазначила, що цей підхід потенційно може підвищити клас обслуговування.

Такі жести навіть спонукають вищих за званням давати вказівки підлеглим про турботу до добрих пасажирів. До них можуть підійти та запропонувати, зокрема, чай або каву.

Хелена також закликала пасажирів не соромитись зав'язувати розмову з екіпажем і просити про ті чи інші послуги. Вона додала, що в разі ввічливого та люб'язного звернення працівники рідко скажуть "ні".

Нагадаємо, нещодавно літак вимушено перервав рейс. Вся річ в тому, що жінка побила стюардесу та була госпіталізована

Пізніше стюардеса почула розмову пасажира з пасажиркою й пересадила жінку в перший клас. Цей політ перетворився на "емоційний вихор" з несподіваним поворотом.