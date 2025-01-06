Большинство людей отказываются от новогодних обещаний через 2,5 недели: как это изменить

Эксперты отмечают, что новогодние обещания должны быть реальными и четко определенными. Если обещание расплывчатое и неконкретное — это еще одна причина его не соблюдать.

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Большинство людей отказываются от своих новогодних обещаний через 17-18 дней после празднования Нового года. Об этом пишет Mirror со ссылкой на исследование, проведенное Британским журналом управления здравоохранением.

"Независимо от того, начинали ли вы год с желанием стать здоровее, похудеть или внедрить несколько других новых правил образа жизни, большинству из нас это надоедает уже через месяц", — говорится в материале.

Кроме того, исследование показало, что цели большинства людей расплывчаты и недостаточно конкретны.

Эксперты объясняют: если вы хотите, чтобы ваши обещания выдержали испытание временем, они должны быть чётко определёнными, достижимыми, актуальными и ограниченными во времени. Например, вместо того, чтобы ставить себе цель "стать здоровее", вы должны сказать, какие упражнения вы будете выполнять, когда, где и как долго — например, бегать трижды в неделю по полчаса перед работой.

Также жизненно важно быть реалистом, ведь как только праздничный период заканчивается, люди стремятся делать больше физических упражнений и быть более дисциплинированными.

"Старайтесь менять по одной привычке за раз, вместо того, чтобы делать слишком много и слишком быстро. Если вы попытаетесь взять на себя слишком много изменений, вы рискуете вернуться к старым привычкам. Это помешает вам достичь поставленных целей", — подчеркнуто в статье.

Кроме того, эксперты советуют записывать ваши новогодние обещания на бумаге, поскольку это не только помогает визуализировать эти обещания, но и помогает придерживаться своей цели, делая ее более реальной и помогая вам лучше ее запомнить.

Напомним, в сети появился российский фейк о задержании 67 человек в Ивано-Франковске в новогоднюю ночь за приготовление салата оливье, селедки под шубой и холодца.

Фокус также писал о том, как женщина наблюдала за новогодним фейерверком, а потом увидела нечто гораздо более интересное.