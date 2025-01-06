Більшість людей відмовляються від новорічних обіцянок через 2,5 тижні: як це змінити

Експерти відзначають, що новорічні обіцянки повинні бути реальними та чітко визначеними. Якщо обіцянка розпливчаста та неконкретна — це ще одна причина її не дотримуватись.

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Більшість людей відмовляються від своїх новорічних обіцянок через 17-18 днів після святкування Нового року. Про це пише Mirror з посиланням на дослідження, проведене Британським журналом управління охороною здоров'я.

"Незалежно від того, чи починали ви рік з бажанням стати здоровішими, схуднути або впровадити кілька інших нових правил способу життя, більшості з нас це набридає вже через місяць", — йдеться у матеріалі.

Крім того, дослідження показало, що цілі більшості людей розпливчасті і недостатньо конкретні.

Експерти пояснюють: якщо ви хочете, щоб ваші обіцянки витримали випробування часом, вони повинні бути чітко визначеними, досяжними, актуальними і обмеженими в часі. Наприклад, замість того, щоб ставити собі за мету "стати здоровішим", ви повинні сказати, які вправи ви будете виконувати, коли, де і як довго — наприклад, бігати тричі на тиждень по пів години перед роботою.

Також життєво важливо бути реалістом, адже як тільки святковий період закінчується, люди прагнуть робити більше фізичних вправ і бути більш дисциплінованими.

"Намагайтеся змінювати по одній звичці за раз, замість того, щоб робити занадто багато і занадто швидко. Якщо ви спробуєте взяти на себе занадто багато змін, ви ризикуєте повернутися до старих звичок. Це завадить вам досягти поставлених цілей", — підкреслено у статті.

Крім того, експерти радять записувати ваші новорічні обіцянки на папері, оскільки це не лише допомагає візуалізувати ці обіцянки, але й допомагає дотримуватися своєї мети, роблячи її більш реальною і допомагаючи вам краще її запам'ятати.

Нагадаємо, в мережі з'явився російський фейк про затримання 67 осіб в Івано-Франківську в новорічну ніч за приготування салату олів'є, оселедця під шубою і холодцю.

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