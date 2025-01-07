Мужчина оставил резюме на 1000 вакансий с помощью ИИ: имеет десятки приглашений на собеседование

Пользователи в сети разделились во мнении относительно решения мужчины. Одни поддержали идею использования ИИ, ведь рекрутинг сейчас часто применяет искусственный интеллект, тогда как другие говорили, что алгоритм явно может "пропустить" ценную вакансию.

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Один человек решил пойти на необычный эксперимент по поиску работы и привлек искусственный интеллект (ИИ). Когда он утром проснулся, то увидел результаты и был шокирован увиденным, о чем написал на одном из форумов в Reddit, сообщает британский таблоид Mirror.

Мужчина говорит, что пошел на такой "неэтичный шаг" по простой причине — большинство вакансий на работу выглядят как "однотипная ложь". Поэтому соискатель работы решил оригинально подойти к поиску нового места трудоустройства.

"Я использовал ИИ, чтобы подать заявку на 1000 вакансий и получил 50 собеседований. И все это, пока я спал!", — рассказывает мужчина, добавляя, что таких успехов он смог достичь всего за месяц поисков.

Герой истории добавляет, что искусственный интеллект также создал индивидуальные резюме и сопроводительные письма на каждую отдельную вакансию, стараясь не повторяться в тексте и обращении. Именно такая стратегия, по мнению мужчины, оказалась "невероятно эффективной", что и помогло ему "чаще попадать в прицел рекрутеров".

"Наблюдая за этой технологической революцией, я не могу не задуматься о глубоких последствиях для мира труда. Хотя автоматизация подачи заявок на работу является эффективной, она вызывает вопросы о самой природе профессиональных отношений. Мы сталкиваемся с парадоксом: когда мы стремимся оптимизировать процесс отбора, мы рискуем потерять человеческий фактор, который часто влияет на рабочую среду", — признается герой истории.

Пользователи на форуме поделились на две большие группы: одни поддерживали такой метод поиска, а вторые говорят, что такое использование ИИ имеет серьезные последствия, а компании начнут пользоваться таким же методом.

Один автор говорит, что тоже использовал ИИ для поиска работы, однако "значительно меньшее количество вакансий, и это помогло". Второй автор заявил, что ему стало интересно попробовать этот метод.

В то же время еще один комментатор ответил, что сейчас многие компании уже начали использовать искусственный интеллект для оценки "человечности" написанной заявки.

"Некоторые компании начинают добавлять правило "без искусственного интеллекта" для резюме/заявок. Некоторые это делают, и я даже подозреваю, что использовался искусственный интеллект. Поэтому могу сказать, что со временем такие резюме будут отправляться просто в помойку", — написал автор.

Еще один пользователь откровенно назвал героя истории "мошенником", а мнение этого комментатора дополнила женщина, которая пробовала такой метод, и говорит, что это — "чистый скам, и это не работает".

Напомним, Фокус писал об интересе украинцев к работе за 25 тыс. гривен. В течение декабря 2024 года на порталах по поиску работы можно найти удаленную вакансию на любой вкус для разных специалистов.

Также сообщалось об "интересной работе" на необитаемом острове. Работа предусматривает уход за шестью коттеджами и кафе на острове Большой Бласкет в течение туристического периода с 1 апреля по 1 октября.