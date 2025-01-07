Чоловік залишив резюме на 1000 вакансій за допомогою ШІ: має десятки запрошень на співбесіду

Користувачі в мережі розділилися в думці щодо рішення чоловіка. Одні підтримали ідею використання ШІ, адже рекрутинг нині часто застосовує штучний інтелект, тоді як другі казали, що алгоритм явно може "пропустити" цінну вакансію.

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Один чоловік вирішив піти на незвичний експеримент з пошуку роботи та залучив штучний інтелект (ШІ). Коли він зранку прокинувся, то побачив результати та був шокований побаченим, про що написав на одному з форумів у Reddit, повідомляє британський таблоїд Mirror.

Чоловік каже, що пішов на такий "неетичний крок" з простої причини — більшість вакансій на роботу виглядають як "однотипна брехня". Тому шукач роботи вирішив оригінально підійти до пошуку нового місця працевлаштування.

"Я використовував ШІ, щоб подати заявку на 1000 вакансій і отримав 50 співбесід. І все це, поки я спав!", — розповідає чоловік, додаючи, що таких успіхів він зміг досягти на лише місяць пошуків.

Герой історії додає, що штучний інтелект також створив індивідуальні резюме та супровідні листи на кожну окрему вакансію, намагаючись не повторюватися в тексті та зверненні. Саме така стратегія, на думку чоловіка, виявилася "неймовірно ефективною", що і допомогло його "частіше потрапляти в приціл рекрутерів".

"Спостерігаючи за цією технологічною революцією, я не можу не задуматися про глибокі наслідки для світу праці. Хоча автоматизація подачі заявок на роботу є ефективною, вона викликає питання про саму природу професійних відносин. Ми стикаємося з парадоксом: коли ми прагнемо оптимізувати процес відбору, ми ризикуємо втратити людський фактор, який часто впливає на робоче середовище", — зізнається герой історії.

Користувачі на форумі поділилися на дві великі групи: одні підтримували такий метод пошуку, а другі кажуть, що таке використання ШІ має серйозні наслідки, а компанії почнуть користуватися таким же методом.

Один дописувач каже, що теж використовував ШІ для пошуку роботи, однак "значно меншу кількість вакансій, і це допомогло". Другий дописувач заявив, що йому стало цікаво спробувати цей метод.

Водночас ще один коментатор відповів, що наразі багато компаній вже почали використовувати штучний інтелект для оцінки "людськості" написаної заявки.

"Деякі компанії починають додавати правило "без штучного інтелекту" для резюме/заявок. Деякі це роблять, і я навіть підозрюю, що використовувався штучний інтелект. Тому можу сказати, що з часом такі резюме відправлятимуться просто у смітник", — написав дописувач.

Ще один користувач відверто назвав героя історії "шахраєм", а думку цього коментатора доповнила жінка, яка пробувала такий метод, і каже, що це — "чистий скам, і це не працює".

Нагадаємо, Фокус писав про інтерес українців до роботи за 25 тис. гривень. Протягом грудня 2024 року на порталах з пошуку роботи можна знайти віддалену вакансію на будь-який смак для різних фахівців.

Також повідомлялося про "цікаву роботу" на безлюдному острові. Робота передбачає догляд за шістьма котеджами та кав'ярнею на острові Великий Бласкет протягом туристичного періоду з 1 квітня до 1 жовтня.