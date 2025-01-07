Как в колледже: сестры воссоединились спустя 40 лет, чтобы провести старость вместе (фото)

Джилл и Марси Клементс нашли уникальный способ жить вместе в старости. Сестры живут в "независимых домах", объединенных общим пространством.

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Мысль о том, чтобы провести старость с братом или сестрой, может вызывать разные эмоции, но для сестер Джилл и Марси Клементс из Талсы (Оклахома, США) это стало отличным решением. Они нашли уют и поддержку в общине совместного проживания Heartwood Commons, одной из первых подобных в штате. Об этом пишет Newsweek.

Сестры, которым сейчас 68 и 72 года, живут в "независимых домах", объединенных общим пространством. Там они делят радости и заботы с соседями, что напоминает Марси годы учебы в колледже.

"Это похоже на общежитие, только для взрослых: мы вместе готовим, устраиваем вечеринки, помогаем друг другу", — говорит она.

Издание отмечает, что Heartwood Commons строился как пространство для людей, ценящих социальные связи и самостоятельность. Здесь есть общие сады, кухня, гостиные, а также индивидуальные дома для каждого жителя. Сообщество управляется самими обитателями, что позволяет им устанавливать собственные правила и распределять обязанности.

Марси (слева) и Джилл (справа) Фото: newsweek

Джилл вернулась в Оклахому после 40 лет жизни в Калифорнии, где она работала социальным работником. Пандемия COVID-19 стала для нее переломным моментом: чувство одиночества подтолкнуло к поиску нового дома. После долгих поисков она нашла Heartwood Commons благодаря сестре, которая уже жила здесь.

"Мы всегда знали, что нужно быть независимыми, но теперь поняли, как важно быть рядом друг с другом", — делится Марси.

У сестер нет детей, поэтому они выбрали совместную жизнь, как способ поддерживать друг друга в старости.

Марси (слева) и Джилл (справа) Фото: newsweek

Heartwood Commons стал для жителей не только домом, но и сообществом единомышленников. Здесь проводятся групповые занятия йогой, художественные проекты, ужины и книжные клубы. Когда один из жителей столкнулся с операцией, соседи объединились, чтобы ухаживать за его собакой и адаптировать дом для его нужд.

"COVID научил нас, как опасна изоляция. Здесь мы нашли способ избежать одиночества и жить полной жизнью", — говорит Джилл.

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