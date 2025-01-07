Як у коледжі: сестри возз'єдналися через 40 років, щоб провести старість разом (фото)

Джилл і Марсі Клементс знайшли унікальний спосіб жити разом у старості. Сестри живуть у "незалежних будинках", об'єднаних спільним простором.

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Думка про те, щоб провести старість із братом або сестрою, може викликати різні емоції, але для сестер Джилл і Марсі Клементс із Талси (Оклахома, США) це стало чудовим рішенням. Вони знайшли затишок і підтримку в громаді спільного проживання Heartwood Commons, одній із перших подібних у штаті. Про це пише Newsweek.

Сестри, яким зараз 68 і 72 роки, живуть у "незалежних будинках", об'єднаних спільним простором. Там вони ділять радощі й турботи із сусідами, що нагадує Марсі роки навчання в коледжі.

"Це схоже на гуртожиток, тільки для дорослих: ми разом готуємо, влаштовуємо вечірки, допомагаємо одне одному", — каже вона.

Видання зазначає, що Heartwood Commons будувався як простір для людей, які цінують соціальні зв'язки та самостійність. Тут є спільні сади, кухня, вітальні, а також індивідуальні будинки для кожного жителя. Спільнота управляється самими мешканцями, що дає їм змогу встановлювати власні правила і розподіляти обов'язки.

Марсі (ліворуч) і Джилл (праворуч) Фото: newsweek

Джилл повернулася в Оклахому після 40 років життя в Каліфорнії, де вона працювала соціальним працівником. Пандемія COVID-19 стала для неї переломним моментом: відчуття самотності підштовхнуло до пошуку нового дому. Після довгих пошуків вона знайшла Heartwood Commons завдяки сестрі, яка вже жила тут.

"Ми завжди знали, що потрібно бути незалежними, але тепер зрозуміли, як важливо бути поруч одне з одним", — ділиться Марсі.

У сестер немає дітей, тому вони обрали спільне життя, як спосіб підтримувати одна одну в старості.

Марсі (ліворуч) і Джилл (праворуч) Фото: newsweek

Heartwood Commons став для мешканців не лише домом, а й спільнотою однодумців. Тут проводяться групові заняття йогою, мистецькі проєкти, вечері та книжкові клуби. Коли один із мешканців зіткнувся з операцією, сусіди об'єдналися, щоб доглядати за його собакою та адаптувати будинок для його потреб.

"COVID навчив нас, якою небезпечною є ізоляція. Тут ми знайшли спосіб уникнути самотності та жити повним життям", — каже Джилл.

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