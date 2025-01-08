Мужчина подал в суд на производителя бритв и выиграл: в чем заключались его претензии (фото)

Компания-производитель заявила, что их продукция не причастна к тому, что британец Ник Сильверторн порезался во время бритья. Однако мужчина предоставил суду неопровержимые доказательства и выиграл дело.

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48-летний житель Лондона Ник Сильверторн подал в суд на популярного британского производителя бритв Wilkinson Sword. В причинах иска мужчина написал, что во время бритья порезался якобы "безопасным станком", сообщает издание New York Post.

Истец рассказал, что приобрел бритву для бритья и хотел привести себя в порядок. Однако когда начал процедуру, то очень быстро порезал две щеки, а затем обнаружил, что одно из лезвий не было должным образом прикреплено, а второе оказалось тупым.

Ник Сильверторн подал в суд за некачественную бритву для бритья (фото: SWNS)

Господин Сильверторн решил, что именно некачественная бритва стала причиной его порезов. Поэтому мужчина подал жалобу к производителю станков для бритья, требуя компенсации за нанесенные травмы, иначе мужчина угрожал иском против компании.

В компании заявили, что все последствия являются исключительно действиями господина Сильверторна, после чего британец решился подать в суд.

"Мои порезы кровоточили более двадцати минут. И это было ужасно, скажу вам. Именно поэтому я решился (подать в суд — ред.), чтобы выиграть это дело у больших ребят, и сделал это", — говорит пострадавший.

СМИ указывает, что господин Сильверторн брился как обычно — с горячей водой и лосьоном. Но как только мужчина сделал первые движения, то понял — он порезал бритвой обе щеки.

Ник порезался после первых движений бритвой во время бритья (фото: SWNS)

"Это был не просто повседневный порез, потому что лезвие очень сильно врезалось в мою кожу. Я бреюсь уже более тридцати лет и никогда не имел ничего подобного", — рассказал мужчина.

Британец попросил родственников сфотографировать последствия бритья, а также сохранил бритву, коробку и чек в качестве доказательств. Сами раны от порезов у мужчины заживали несколько недель, а на щеках господина Сильверторна появились два характерных шрама.

Журналисты пишут, что мужчина подал в суд к компании-производителю, и после тестирования там признали факт брака товара. Производители станков для бритья решили уладить дело в досудебном порядке, выплатив мужчине компенсацию в размере $6250 (почти 275 тыс. грн).

"Не многим людям, порезавшимся во время бритья, придет в голову подать в суд на одну из крупнейших в мире компаний по производству бритв. Но Ник это сделал, и, сохранив бритву в качестве доказательства, он выиграл дело. Это лишь показывает, что если вы пострадали от любого продукта, то вам следует обращаться с претензиями независимо от того, насколько велика компания",- говорит юрист Дэвид Кляйн.

СМИ обратились в супермаркет Sainsbury's, который продавал станок для бритья, а также к производителю Wilkinson Sword. На момента публикации материала ни одна из компаний не ответила на запрос журналистов.

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