Чоловік подав до суду на виробника бритв і виграв: у чому полягали його претензії (фото)

Компанія-виробник заявила, що їхня продукція не причетна до того, що британець Нік Сільверторн порізався під час гоління. Однак чоловік надав суду неспростовні докази та виграв справу.

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48-річний мешканець Лондона Нік Сільверторн подав до суду на популярного британського виробника бритв Wilkinson Sword. В причинах позову чоловік написав, що під час гоління порізався начебто "безпечним станком", повідомляє видання New York Post.

Позивач розповів, що придбав бритву для гоління і хотів привести себе до ладу. Однак коли почав процедуру, то дуже швидко порізав дві щоки, а потім виявив, що одне з лез не було належним чином прикріплене, а друге виявилося тупим.

Нік Сільверторн подав до суду за неякісну бритву для гоління (фото: SWNS)

Пан Сільверторн вирішив, що саме неякісна бритва стала причиною його порізів. Тому чоловік подав скаргу до виробника станків для гоління, вимагаючи компенсації за завдані травми, бо інакше чоловік погрожував позовом проти компанії.

У компанії заявили, що всі наслідки є винятково діями пана Сільверторна, після чого британець наважився подати до суду.

"Мої порізи кровоточили понад двадцять хвилин. І це було жахливо, скажу вам. Саме тому я наважився (подати до суду — ред.), аби виграти цю справу у великих хлопців, і зробив це", — каже постраждалий.

ЗМІ вказує, що пан Сільверторн голився як зазвичай — з гарячою водою та лосьйоном. Але як тільки чоловік зробив перші рухи, то зрозумів — він порізав бритвою обидві щоки.

Нік порізався після перших рухів бритвою під час гоління (фото: SWNS)

"Це був не просто повсякденний поріз, бо лезо дуже сильно врізалося в мою шкіру. Я голюся вже понад тридцять років і ніколи не мав нічого подібного", — розповів чоловік.

Британець попросив родичів сфотографувати наслідки гоління, а також зберіг бритву, коробку та чек як докази. Самі рани від порізів у чоловіка загоювалися кілька тижнів, а на щоках пана Сільверторна з'явилися два характерних шрами.

Журналісти пишуть, що чоловік подав до суду до компанії-виробника, і після тестування там визнали факт браку товару. Виробники станків для гоління вирішили залагодити справу в досудовому порядку, виплативши чоловіку компенсацію в розмірі $6250 (майже 275 тис. грн).

"Не багато людей, які порізалися під час гоління, спаде на думку подати до суду на одну з найбільших у світі компаній з виробництва бритв. Але Нік це зробив, і, зберігши бритву як доказ, він виграв справу. Це лише показує, що якщо ви постраждали від будь-якого продукту, то вам слід звертатися з претензіями незалежно від того, наскільки велика компанія",- каже юрист Девід Кляйн.

ЗМІ звернулися до супермаркету Sainsbury’s, який продавав станок для гоління, а також виробника Wilkinson Sword. На моменту публікації матеріалу жодна з компаній не відповіла на запит журналістів.

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