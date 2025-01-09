Мужчина совершил преступление и ему предлагают выбрать одно из двух наказаний: на что он решился (фото)

Обанкротившийся мошенник должен выбрать одно из двух наказаний — выплатить незначительную компенсацию и получить 5 лет тюрьмы, или в случае невыплаты в течение года указанной суммы отправиться за решетку аж на 19 лет.

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65-летний бывший адвокат Тимоти Скулз оказался перед выбором наказания из-за своих мошеннических схем на 146 млн фунтов (7,6 млрд грн). Судья предложил ему альтернативу — либо он оплатит лишь 1 млн (52 млн грн) компенсации за свои действия, либо получит наказание в виде 19 лет тюрьмы, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Журналисты пишут, что схему господина Скулза разоблачили в 2021 году, когда он с помощью подставных счетов годами выводил деньги на подставные счета в разные страны. Начиная с 209 года, адвокат получал фактический доступ к счетам своих клиентов, чем и пользовался для удовлетворения собственных нужд.

Обвиняемый Тимоти Скулз (фото: Daily Mail)

Во время судебного заседания оказалось, что адвокат потратил средства своих инвесторов на роскошную яхту, люксовые автомобили, сафари в странах Африки, респектабельное имение и проживание в дорогих отелях. В общем за годы деятельности он считал, что до него невозможно будет добраться.

Однако в 2022 году суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему 14 лет за решеткой. Бывший адвокат подал апелляцию, где и произошла "сделка", которую предложил ему судья Грегори Перринс.

Осужденному предлагают выбрать: возместить ущерб в течение трех месяцев на упомянутую ранее сумму и отсидеть только 5 лет тюрьмы или в случае невыплаты получит те же 5 лет плюс 14 лет по решению первой инстанции. Мужчина выбрал первый вариант, однако подал ходатайство в адрес суда пойти ему на встречу.

Установлены счета, куда выводил средства адвокат Скулз (фото: Daily Mail)

Обвиняемый заявил, что сейчас является банкротом, и поэтому его финансовые дела не позволяют быстро выплатить такую сумму. Адвокат господина Скулза заявил суду, что его подзащитный сможет найти нужные средства для компенсации, если ему дадут возможность это сделать в течение одного календарного года.

Судья согласился на такое условие, и установил срок выплаты в течение следующих 12 месяцев. Сам представитель Фемиды заявил, что обвиняемый должен понимать все последствия, если он попытается "ввести суд в заблуждение".

"Мистер Скулз, как показало это слушание, всегда доводит дело до конца. Поэтому вам, обвиняемый, и дается такая возможность [исправиться]. Я уверен, что вы полностью осознаете последствия того, что вас ждет в случае обмана", — заявил судья Перринс.

Ранее сообщалось, как один вор хотел продать вещи жертвам преступлений. Адвокат Лили Вильдман заявила, что ее подзащитный понимает необходимость изменений в стиле жизни, однако судья Саймон Гики убежден, что только тюрьма может исправить ситуацию.

Также стало известно, что мужчина "спустил" выигрыш в почти 900 млн, но отсудил более 55 млн в суде. Победитель лотереи Шариф Гиргис потратил свое состояние на развлечения и неудачные инвестиции. Однако смог вернуть часть денег через суд благодаря непутевым действиям городского чиновника.