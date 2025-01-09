Чоловік скоїв злочин і йому пропонують обрати одне з двох покарань: на що він наважився (фото)

Збанкрутілий шахрай повинен обрати одне з двох покарань — виплатити незначну компенсацію й отримати 5 років тюрми, або у разі невиплати протягом року вказаної суми відправитися за ґрати аж на 19 років.

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65-річний колишній адвокат Тімоті Скулз опинився перед вибором покарання через свої шахрайські схеми на 146 млн фунтів (7,6 млрд грн). Суддя запропонував йому альтернативу — або він оплатить лише 1 млн (52 млн грн) компенсації за свої дії, або отримає покарання у вигляді 19 років в'язниці, повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Журналісти пишуть, що схему пана Скулза викрили у 2021 році, коли він за допомогою підставних рахунків роками виводив гроші на підставні рахунки в різні країни. Починаючи з 209 року, адвокат отримував фактичний доступ до рахунків своїх клієнтів, чим і користувався для задоволення власних потреб.

Обвинувачений Тімоті Скулз (фото: Daily Mail)

Під час судового засідання виявилося, що адвокат витратив кошти своїх інвесторів на розкішну яхту, люксові автомобілі, сафарі в країнах Африки, респектабельний маєток і проживання в дорогих готелях. Загалом за роки діяльності він вважав, що до нього неможливо буде добратися.

Однак у 2022 році суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим і призначив йому 14 років за ґратами. Колишній адвокат подав апеляцію, де й сталася "угода", яку запропонував йому суддя Грегорі Перрінс.

Засудженому пропонують обрати: відшкодувати збитки протягом трьох місяців на згадану раніше суму та відсидіти лише 5 років тюрми або у разі невиплати отримає ті ж 5 років плюс 14 років за рішенням першої інстанції. Чоловік обрав перший варіант, однак подав клопотання на адресу суду піти йому на зустріч.

Встановлені рахунки, куди виводив кошти адвокат Скулз (фото: Daily Mail)

Обвинувачений заявив, що наразі є банкрутом, і тому його фінансові справи не дозволяють швидко виплатити таку сумку. Адвокат пана Скулза заявив суду, що його підзахисний зможе знайти потрібні кошти для компенсації, якщо йому дадуть можливість це зробити протягом одного календарного року.

Суддя погодився на таку умову, і встановив термін виплати протягом наступних 12 місяців. Сам представник Феміди заявив, що обвинувачений має розуміти всі наслідки, якщо він спробує "ввести суд в оману".

"Містер Скулз, як показало це слухання, завжди доводить справу до кінця. Тому вам, обвинувачений, і дається така нагода [виправитися]. Я впевнений, що ви повністю усвідомлюєте наслідки того, що вас чекає у випадку обману", — заявив суддя Перрінс.

Раніше повідомлялося, як один крадій хотів продати речі жертвам злочинів. Адвокат Лілі Вільдман заявила, що її підзахисний розуміє необхідність змін у стилі життя, проте суддя Саймон Гікі переконаний, що лише в’язниця може виправити ситуацію.

Також стало відомо, що чоловік "спустив" виграш у майже 900 млн, але відсудив понад 55 млн у суді. Переможець лотереї Шаріф Гіргіс витратив свої статки на розваги та невдалі інвестиції. Однак зміг повернути частину грошей через суд завдяки недолугим діям міського чиновника.